V Česku nastal rozmach nikotinových sáčků, malých celulózových váčků naplněných nikotinem a příchutí, které slouží jako alternativa ke klasickým cigaretám. Podle údajů tabákových společností na ně přešlo už 100 tisíc českých kuřáků. Jenže protože jde o novinku, v českém právním řadu sáčky existují v jistém vakuu, které se nyní ministerstvo zdravotnictví snaží dohnat. Připravuje vyhlášku, která je má drasticky omezit, a to tolik, že by byly skoro „nepoužitelné“. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila tato represe zapomíná na fakt, že alternativy jsou základem prevence.

Nikotinové sáčky vtrhly ve větším množství do českého prostředí teprve v předchozích letech a legislativa na ně nebyla připravena a platí pro ně jen základní požadavky na složení a značení., které byly zahrnuty poslaneckým pozměňovacím návrhem do zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

Udělalo se rychle, bez větší diskuze a… laxně. Nebyly stanoveny žádné kontrolní orgány a nebylo vymezeno věkové omezení prodeje. Takže nikotinové sáčky si v současnosti může koupit kdokoliv a můžou mít například neomezené množství nikotinu.

Velice rychle se ukázalo, že především absence věkového omezení prodeje je problém, který bude třeba dodatečně vyřešit. Namísto zavedení minimálního věku prodeje však ministerstvo zdravotnictví začalo připravovat vyhlášku, která prodej dětem nezakazuje, zato výrazně omezuje složení nikotinových sáčků. Sáčky budou moci odsahovat jen určité množství nikotinu, podle serveru INFO.cz se zvažovaly 4 mg na sáček. Pro porovnání, jedna cigareta má zhruba 8-14 mg nikotinu.

To znamená, že se sáčky mohou stát v porovnání s cigaretami nekonkurenceschopné. Ačkoli stále způsobují závislost, na rozdíl od cigaret neobsahují tisíce škodlivých látek, které se uvolňují při spalování tabáku. Navíc se vede diskuze o zákazu příchutí u sáčků, což by je ještě více zneatraktivnilo.

Vobořil: Regulace nesmí být větší než u cigaret

Právě tuto ztrátu konkurenceschopnosti kritizuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Nikotinové sáčky nemohou mít méně nikotinu než cigarety,“ upozornil pro Blesk Zprávy. Podle svých slov se kvůli návrhu sešel s hlavní hygieničkou Pavlou Svčinovou a o ideální úrovni diskutovali, nakonec padla určitá shoda na 10 mg nikotinu, ale jak říká, doporučoval spíše 15 mg.

Nejde však jen o obsah nikotinu. „Další věc jsou příchuti, musí to být atraktivní,“ uvádí Vobořil. „Jestli existují nějaké příchuti, které poukazují na to, že jsou zaměřené na děti, tak pak to zregulujme, ale ne, že by tam nebyly žádné příchuti. To se zdá jako nesprávné. Navíc to není nijak extra řešení, když máme příchuti v jiných oblastech. Dokonce i cigarety mají nějaké příchuti a mají je samozřejmě i elektronické cigarety,“ popsal protidrogový koordinátor.

Celkově drastické omezení sáčků kvůli dětem považuje za lichý argument. „Z pohledu závislosti, což si myslím, že máme kompetenci hlavně my, nemůže být hlavní argument nějaká extrémní regulace větší než u cigaret, protože děti kouří a my chceme, aby děti nekouřily,“ sdělil Vobořil pro Blesk Zprávy.

Děti se v první řadě k nikotinovým a tabákovým výrobkům nemají dostávat a je chyba, že současný zákon jim prodej nikotinových sáčků umožňoval, podotýká. „Já jsem se mimo jiné sešel s policejním prezidentem před pár týdny a dohodli jsme se, že začneme dělat masivní preventivní akce směrem ke konečným prodejcům, aby se naučili neprodávat tabák a alkohol dětem, včetně ostatních nikotinových produktů (…) Tudy cesta vede, ne ta představa, že to znevýhodním a děti nebudou kouřit. Tak to prostě není,“ vysvětlil protidrogový koordinátor.

„Jestli má něco stát vymáhat, tak má tvrdě vymáhat, že se neprodává mladším 18 let a že se dodržují současné zákony. To se zatím moc neděje. Bohužel 11 procent dětí do 16 let kouří,“ dodal Vobořil.

Dotkl se také téma obalů, zda mají být jednotné a prosté bez reklam. „Za sebe v tomhle zastávám pozici podobnou jako Světová zdravotnická organizace. Na všechny cigaretové výrobky nebo nikotinové je lepší mít plain packinging,“ popsal koordinátor.

Část lidí bude vždycky experimentovat

Celá diskuze podle Vobořila zapomíná na důležitý aspekt – závislostí se svět nezbaví. Není realistické aspirovat ke stoprocentní abstinenci, ačkoliv je to správná meta. Je tak třeba nabízet alternativy, které jsou jasně méně škodlivé než klasické cigarety, i u startu. „Čísla jsou jasná. Část populace má jednoduše sklony k závislostem, to je psychologická danost. Je to dokonce pravděpodobně u některých lidí geneticky podmíněné,“ uvádí.

„Tady je jedna velká mýlka mezi odborníky, kteří mluví pouze o přechodu z cigaret na alternativy. To je jedna oblast. Druhá věc musí být jednoznačná politika, která podpoří, aby lidé ani s cigaretami nezačínali. A ti lidé, kteří chtějí experimentovat, aby začínali s méně rizikovými alternativami. Já nevím, proč tomu část odborné společnosti nerozumí,“ pokračuje Vobořil.

Podle něj je to základ prevence. „Samozřejmě největší prevence je abstinence, ale část lidí bude vždycky experimentovat a pak je třeba je v té prevenci vést k tomu, aby experimentovali méně rizikově. Takhle to prostě je. Svět bez návykových látek je nereálný, a jestli máme vést lidi k nějaké prevenci, tak i tímhle směrem. Nemůže to být jen prevence k abstinenci,“ opakuje protidrogový koordinátor.

Podporuje proto švédskou cestu, kdy země alternativy podpořila. Výsledek? Tabák kouří jen pět procent obyvatel, země má také mnohem menší výskyt rakoviny plic. Oproti tomu v Česku kouří tabák 23 procent obyvatel. Při omezování atraktivnosti alternativ hrozí podle Vobořila právě setrvání či dokonce návrat k cigaretám.