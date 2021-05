Kouření elektronických cigaret je stále populárnější. I největší tabákové firmy se nechávají slyšet, že budoucnost vidí v zahřívaném tabáku a tzv. „vapování“. Segment se proto stále častěji dostává do pozornosti úřadů a regulátorů, kteří upozorňují, že tento nový druh kouření obsahuje spoustu otazníků, hlavně z hlediska vlivu na zdraví. Záležitosti se věnovala i Světová zdravotnictví organizace (WHO), doporučila, aby na elektronické cigarety byla dramaticky omezena reklama. Zároveň se vyslovila pro zákaz velmi populárního druhu e-cigaret.

Elektronickému kouření na konci loňského roku hodnotila Studijní skupina WHO pro regulaci tabákových výrobků. Jak název napovídá, jde o panel expertů vydávají stanoviska a doporučení, jak by se k tabákovým výrobkům mělo přistupovat. E-cigarety a zahřívaný tabák byly hlavním tématem posledního jednání skupiny, respektive potenciální negativní účinky těchto produktů.

Jako elektronická cigareta (e-cigareta) se označuje malé zařízení s baterií, které vytváří aerosol podobný cigaretovému kouři. Dělá jej při zahřátí kapalné náplně, jež se komerčně nazývá liquid, reálně jde o směs propylenglykolu a glyrecolu. Může být přítomen nikotin (ale nemusí), plus různé příchutě. Vytvořený aerosol uživatelé vtahují do plic a vydechují. Svou funkčností je elektronická cigareta vaporizér, někdy se proto kouření elektronické cigarety říká „vapování“.

Oproti tomu zařízení pro zahřívaný tabák používá tabákové tyčinky, které se více blíží klasickým cigaretám, obsahují reálný tabák. Nedochází však k jeho spalování, ale pouze ohřevu elektronickou cestou. Rovněž vznikne aerosol, jen je výrazně méně viditelný než u elektronických cigaret.

Současný konsenzus je ten, že oba způsoby jsou méně škodlivé než kouření dosavadních balených cigaret. Při ohřevu tabáku nedochází ke vzniku dehtu ani oxidu uhelnatému (karcinogenní látky), elektronické cigarety pak nemají tabák vůbec. Zároveň to ale neznamená, že se ani s jedním zařízením nepojí žádné riziko, stále jde o tahání cizích látek do plic.

Problém reklam cílených na teenagery

Rizika zatím nemohla být komplexně popsána v dlouhodobých studiích, jelikož technologie jsou příliš nové. To je fakt, na který upozorňuje studijní skupina WHO. Pozastavuje se také nad množstvím reklam a jejich typem na elektronické cigarety a zahřívaný tabák.

„Průmysl (tabákový, pozn. red.) spustil agresivní marketingovou kampaň v hodnotě 1,4 miliard dolarů, která ve velké míře spoléhá na sociální sítě, koncerty a sportovní události a podporuje mladé osoby ve vytvoření závislosti, která ročně zabije osm milionu lidí,“ říká k propagaci nového druhu kouření WHO.

Odkazuje u toho na neziskovou organizaci Bureau of Investigative Journalism, která na téma zveřejnila celou reportáž. Podle ní jsou reklamy schválně vytvořeny tak, aby cítily na mladistvé osoby, tabákové firmy sponzorují různé influencery, kteří pak produkty doporučují svým sledujícím a často poskytují bezplatné vzorky. To vše podle vyšetřovatelů vede k tomu, že se elektronické cigarety a zahřívaný tabák dostávají stále častěji k dětem.

Studijní skupina WHO má proto několik doporučení. V první řadě chce stávající legislativu vztáhnout i k zahřívanému tabáku a zavést „nejvíce restriktivní opatření“. Výrobci by nesměli tvrdit, že jejich produkty jsou méně škodlivé v porovnání s ostatními, lidé by je pak nesměli používat na veřejných prostranstvích.

Výrobci by také museli hlásit chemické složení svých produktů – toxicitu, obsah nikotinu, jeho formu, včetně technických parametrů zařízení, a to minimálně jednou ročně určenému regulačnímu orgánu. Veškerý komerční marketing nových typů zařízení by byl zakázán, reklamy se nesměly dostat ani na sociální sítě.

V nespolední řadě studijní skupina WHO navrhuje zcela zakázat prodej elektronických cigaret, kde si uživatelé mohou nastavovat parametry (odpor spirály, doplňovat si osobně namíchaný liquid apod.). Tyto e-cigarety přitom patří mezi nejpopulárnější a nejprodávanější.

Zatím jde o pouhá doporučení, která nic neznamenají. O všech navrhovaných zákazech a změnách se teprve bude diskutovat na konferenci, která se bude konat v druhé polovině tohoto roku v britském Glasgow.

Pomůcka k odvykání

Data z Česka potvrzují, že elektronické cigarety a zahřívaný tabák jsou mezi mladými osobami stále populárnější. Z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), jejíž výsledky byly prezentovány loni na podzim, vyplynulo, že s e-cigaretou má zkušenost 60,4 procenta 16letých lidí v Česku. V roce 2016 to bylo 43,7 procenta.

Zkouší je nicméně později než klasické cigarety. S těmi má zkušenost 28,7 procenta 13letých dětí, oproti 13,7 procenty dětí, jež vyzkoušely elektronické cigarety. Obecně podle studie užívání návykových látek mezi mladistvými klesá.

Neznamená to automaticky kauzalitu mezi novými typy kouření a ubývajícími závislostmi, ve hře je hned několik faktorů. Nicméně elektronické cigarety jsou často popisovány jako prostředek, který kuřákům pomáhá s odvykáním. Tyto odvykací schopnosti e-cigaret potvrdil již v roce 2015 Eurostat, úspěch přinesly až 14 procentem lidí.

Elektronické cigarety jako přechodnou variantu pro lidi, kteří se chystají přestat koupit, uvádí i web o kouření, který provozuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Věnuje se také tématu, jestli skutečně e-cigarety odvykání pomáhají.

„Ukázalo se, že z každé stovky osob, které používaly nikotinové e-cigarety jako prostředek pro odvykání kouření, přestalo kouřit 10 osob, zatímco u osob užívajících náhradní nikotinovou terapii nebo e-cigarety bez nikotinu to bylo jen šest osob ze sta,“ píše s odkazem navýzkum Electronic cigarettes for smoking cessation

V jiném příspěvku uznává, že jakmile mladý člověk začne používat e-cigarety, existuje zvýšené riziko, že přejde na klasické.

I po zákazu můžou e-cigarety přežít

Že lidé vnímají elektronické cigarety i jako prostředek na odvykání, potvrdil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Uvedl to v loňské studii, která se věnovala kouření.

„35,4 % užívá elektronické cigarety z důvodu větší tolerance okolí k těmto výrobkům nebo z přesvědčení o jejich menší škodlivosti pro zdraví (28,3 %). Určitá část uživatelů (25,2 %) spatřuje v užívání elektronických cigaret prostředek ukončení nebo omezení kouření klasických cigaret (…) Dalším důvodem k užívání elektronické cigarety bývá touha experimentovat (23,6 %); ta je zastoupena více u žen než u mužů. Jako jiný důvod užívání uvádí respondenti nepřítomnost zápachu, lepší chuť nebo absence ranního kašle. U nejvyšší věkové skupiny nad 65 let je jednoznačně nejsilnějším motivem k užívání elektronické cigarety snaha o ukončení či ometení kouření běžných cigaret,“ popisuje ústav.

A kolik Čechů vůbec tyto výrobky užívá? „V roce 2019 užívalo elektronické cigarety celkem 4,9 % osob, přičemž denně užívá elektronickou cigaretu 2,1 % uživatelů, více muži než ženy. Největší podíl uživatelů zaznamenáváme ve věkové skupině 15-24 let. V porovnání s rokem 2018 (4,6 %) došlo k nárůstu uživatelů u žen i u mužů,“ stojí ve studii.

Hypotetický zákaz či omezení nových typů kouření, jak navrhuje WHO, by tedy měl zásah mezi velkou skupinou lidí. Jak ale bylo již řečeno, zatím se vede jen diskuze. Organizace se ve zveřejněných doporučeních odvykání pomocí e-cigaret nevěnuje, není vyloučeno, že by i v případě tvrdého zákazu zůstaly povolené jako zdravotní pomůcka. Na takové použití se vztahuje jiná legislativa.