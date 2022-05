Ředitel České televize Petr Dvořák oznámil na úterní tiskovce rozsáhlé škrty, které se mají týkat provozu televize v letech 2023 a 2024.

Nedostatečné koncesionářské poplatky

Co se změny výše koncesionářských poplatků týče, Dvořák mluvil s řadou politiků a míní, že „dřív než za rok až dva k té změně nedojde“. Ví, v čem se pohybují české domácnosti a jaký tlak na ně momentálně je, proto chápe přístup politiků.

Koncesionářský poplatek je hlavním zdrojem financování ČT. Jeho výše je stejná od začátku roku 2008, kdy se zvedla ze 120 na 135 korun. Podle Dvořáka je jeho současná reálná hodnota 86 korun. Za dva roky to kvůli rostoucí inflaci bude 50 korun.

Pokud by výše poplatku rostla spolu s inflací, musel by být 209 korun, uvedl Dvořák. Jeho poslední návrh byl zvýšení o 15 korun na 150 Kč od ledna 2023.

Nutnost změn a škrtů

ČT proto vytvořila systém úspor a škrtů, který umožní situaci zvládnout. „Aktuální strategie udržitelnosti veřejné služby počítá se změnami ve většině oblastí činnosti České televize. Součástí těchto opatření jsou i náročné změny a škrty, které se nám rozhodně nebudou realizovat snadno. Zásadní je pro nás ale zachovat status České televize jako poskytovatele relevantní veřejné služby pro všechny skupiny diváků a jako instituce, která přispívá ke kulturnímu rozvoji a podpoře vzdělanosti,“ poznamenal Dvořák.

Na audiovizuální tvorbě chce televize ušetřit 320 milionů korun, poklesne tak počet premiér ve všech žánrech.

„Nebudeme dělat levnější věci, ale budeme jich dělat méně,“ uvedl Dvořák. Šetření se podle něj dotkne třeba i tvorby dokumentů. „Očekávám, že těch premiér bude možná polovina,“ poznamenal. „Dotkne se to i řady kulturních akcí,“ pokračoval Dvořák.

Škrty se dotknou i dětského kanálu či pohádek

„Poslední těžké rozhodnutí, ale nezbývá, než ho učinit, je, že se to dotkne i dětské tvorby,“ uvedl televizní ředitel. Zmínil i premiéry pohádek o Vánocích. „Nastane to, že nebudeme na to rezignovat, budeme se snažit aspoň jednu premiérovou pohádku na Vánoce přinést,“ slíbil Dvořák.

Pustit televizní reklamu na ČT :D je to poslední, co by chtěl udělat, ale pokud situace bude taková, že se tím získá relevantní objem peněz, tak to zvažovat televize bude, uvedl Dvořák.

Konec ČT3 a menší podpora sportu

Skončit má od 1. ledna kanál ČT3, čímž se ušetří podle Dvořáka cca 120 milionů korun za roky 2023 a 2024.

Ke škrtům dojde i v oblasti sportu. „Budeme toho vyrábět míň, u řady lokálních sportovních svazů budeme požadovat, aby probíhala participace,“ poznamenal Dvořák. Dalších 80 milionů Kč chce tak Česká televize ušetřit tím, že kanál ČT sport omezí nákupy vysílacích práv či výrobu sportovních pořadů.

Víc reklamy, zpravodajství bez větších škrtů

ČT v následujících dvou letech také přehodnotí svoji dosavadní obchodní strategii a bude zvyšovat podíl tzv. obchodních sdělení ve vysílání na tu hranici, kterou jí zákony umožňují. Cílem tohoto kroku je maximálně zvýšit příjem z obchodní činnosti na všech kanálech.

„Škrty v rámci zpravodajství budou minimální,“ řekl Dvořák s tím, že nechce jít cestou omezován regionálních studií či snižování počtu zahraničních zpravodajů. ČT ale omezí investice a také například studiovou výrobu ve studiu Ostrava. Výroba bude zčásti převedená do nedávno zmodernizovaného studia v Brně.



Černé scénáře

Co všechno může nastat do budoucna? Dvořák na tiskovce uvedl, že si umí představit v případě nutnosti i další varianty - jako třeba, že ČT do budoucna přestane provozovat ČT Art či právě sportovní kanál, varoval Dvořák.

„Přestože budeme nuceni omezit vlastní českou tvorbu, nadále budeme usilovat o to, aby pořady ČT přinášely vysokou obsahovou i tvůrčí hodnotu. Česká televize dosahuje nadprůměrných čísel divácké spokojenosti, za posledních deset let se dokonce stala šestkrát nejsledovanější televizní skupinou v zemi, zatímco dříve takové pozice nedosáhla ani jednou. Díky těmto zkušenostem dokážeme i v dalších letech divákům nabízet pořady, které pro ně budou relevantní. Pouze jich bude méně,“ doplnil Dvořák.

Vyhazovy v ČT

Do konce letošního roku ČT plánuje zrušit 50 pracovních míst a dalších 200 během následujících dvou let. V současné době má 2970 míst.

Pro letošní rok 2022 platí, že se podle Dvořáka uspíšila redukce pracovních míst a první nastane už v druhé polovině roku. Jinak se škrty týkají právě následujících dvou let. „Nebudeme škrtat rozpracovanou výrobu, máme na ni peníze pro letošní rok,“ uvedl Dvořák.

Není podle něj vyloučené, že v polovině roku 2024 dojde k druhé vlně škrtání - a bude mnohem razantnější. Na druhé straně pořady jako Peče celá země či StarDance jsou sice drahé, ale zároveň dostávají k obrazovkám různé generace, poznamenal Dvořák.

„České televizi se v poslední dekádě dařilo navzdory klesající reálné hodnotě televizního poplatku významně rozšiřovat služby poskytované divákům. A to zejména díky tlaku na vnitřní úspory a efektivitu ve všech oblastech. Celých deset let jsme rovněž upozorňovali na to, že takovýto trend není dlouhodobě udržitelný a že přijde okamžik, kdy bez navýšení financování nebude nadále možné stávající rozsah veřejné služby zachovat. Aktuální vývoj inflace a další ekonomické jevy tento okamžik přiblížily a Česká televize je nucena zavádět změny ve svém provozu, programu a vysílání daleko rychleji,“ vysvětluje Dovřák.

V lednu rada ČT schválila letošní rozpočet televize s výnosy a náklady 7,17 miliardy korun, což je o 235 milionů Kč víc než byl loňský rozpočet. Výběr koncesionářských poplatků má letos stoupnout o 30 milionů korun na 5,69 miliardy Kč a podnikatelská činnost vynese 901,5 milionu Kč, tedy o 78,4 milionu korun více.