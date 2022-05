Podvodné SMS zahltily Česko. Vir se vydává za hlasovou zprávu, pak zneužije vaše číslo

Autor: for -

Statisíce podvodných zpráv nyní zahlcují telefony s operačním systémem Android. SMS či MMS zpráva se vydává za hlasovou zprávu, po rozkliknutí se vám ale do telefonu nainstaluje aplikace, která vaše číslo využije k dalšímu přeposílání. Lidem může přijít za den desítka takových zpráv. Problémy už mobilní sítě aktivně řeší, podle informací Blesk Zpráv by měly problémy ustat na začátku příštího týdne.

Českem se masivně šíří podvodné zprávy, které obsahují nebezpečný malware Flubot. Jen za 11. května zaznamenali operátoři všech sítí statisíce takových zpráv.

„Šíří se prostřednictvím SMS a MMS zpráv a cílí na uživatele chytrých telefonů s operačním systémem Android. Zpráva, kterou zákazník dostane, vypadá jako vzkaz v hlasové schránce, pro jehož poslechnutí musí otevřít přiložený odkaz. Tento odkaz mu pak nabídne instalaci podvodné aplikace. Po jejím nainstalování začne telefon rozesílat velké množství MMS i SMS zpráv bez zákazníkova vědomí. Zprávy jsou posílány na česká i zahraniční čísla,“ upřesňuje pro Blesk Zprávy mluvčí T-mobile Zuzana Netolická.

Desítky zpráv denně

Problémy potvrdili Blesk Zprávám i Vodafone a O2. Jelikož se problém týká všech sítí, řeší jej Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Lidem může přijít i několik desítek zpráv denně. SMS samotná uživatelům problém neudělá, jak upozorňují experti. Malware se do telefonu dostane až poté, co si člověk odklikne přiložený odkaz a nainstaluje nabízenou aplikaci.

Takto vypadají SMS zprávy, které v posledních dnech chodí Čechům ze všech sítí | Čtenář Blesku

„Ochrana je jednoduchá, stačí, aby lidi byli pozorní, a než aby hned klikali, tak si to mají celé přečíst,“ uvádí pro Blesk Zprávy prezident APMS Jiří Grund. Podotýká ale, že se podvodníci snaží vypadat věrohodně. Dokonce se objevují i MMS zprávy v barvách danné telefonní společnosti. „Nicméně, když se pozorně podíváte, tak je v tom obrázku upozornění, že máte povolit instalaci nezmáných aplikací.“

Zde je potřeba zdůraznit, že by uživatelé neměli neznámé aplikace stahovat a výhradně si instalovat jen ty, které jsou k dispozici na oficiálních obchodech v App Store a Google Play.

Smazat, odinstalovat, neblokovat

Ptali jsme se, jak se s takto nevyžádanou SMS zprávou vypořádat. Řešení je jednoduché - okamžitě ji vymazat. „Sama vám nic neudělá, když ji nesmažete, ale proč mít zahlcený telefon,“ míní Grund. Navíc se eliminuje riziko, že by člověk omylem na odkaz ve zprávě kliknul. Číslo se pak blokovat nemusí, přeci jenom je to jen číslo člověka, který se omylem napálil.

Pokud už si člověk aplikaci opravdu stáhne, musí si aplikaci okamžitě odinstalovat. Jak ale zmiňuje Netolická, mnohdy se stane, že to není možné a telefon se musí uvést do továrního nastavení.

Řešení do pondělí

Podle Grunda by měly SMS a MMS zprávy přestat chodit na začátku příštího týdne. „Je to v progresu. Operátoři na tom pracují a myslím, že už se šíření povedlo výrazně snížit,“ uvádí pro Blesk Zprávy.

A jak vlastně blokování takových zpráv vypadá? Netolická vysvětluje, že jejich zákazníci mohou zprávu zaslat na 7726 a operátoři díky tomu získají analýzu textu a mohou podle toho nastavit obranné mechanismy. Podobně to vysvětluje i Grund. „Je to technicky náročná záležitost. Operátoři jsou schopni zadat pravidlo, že SMS s takovým textem či parametry tou sítí neprojde, protože představuje bezpečnostní riziko. To je proaktivní scénář, ale ty texty se bohužel mění.“