Češi po covidové pauze balí kufry, Velikonoce stráví za hranicemi. Vede Španělsko a Itálie

Velikonoce lákají Čechy k cestování, po dvouletých omezeních pak o to více. Zájem o letenky na sváteční dny letos stoupl proti loňsku několikanásobně. Někteří prodejci evidují dokonce vyšší zájem než před vypuknutím koronavirové pandemie. Největší zájem je o lety do Španělska nebo Itálie. Vyplývá to z informací prodejců letenek pro ČTK.