Hlava kyperské pravoslavné církve, arcibiskup Chrysostomos II., kritizoval ruskou invazi na Ukrajinu a chování ruského prezidenta Vladimira Putina označil na „nekřesťanské“. Arcibiskup rovněž vyjádřil pochybnosti o tom, že Putin je duševně zdráv. Informovala o tom agentura AFP.

„To, co ruský prezident Vladimir Putin dělá, nedává smysl. Je to nepřijatelné. Neexistuje žádná omluva pro to, že někdo ničí cizí zemi,“ řekl Chrysostomos II. ve veřejnoprávní kyperské televizi RIK (anglicky CyBC). „Co udělali Ukrajinci Rusku, že má Putin pocit, že může proti nim vést válku? Je to všechno velmi smutné a my stojíme při Ukrajině,“ řekl lídr kyperské pravoslavné církve, která má blízké vztahy s ruskou pravoslavnou církví.