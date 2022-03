Noblesní dáma, která Česko nikdy nepřestala milovat. Politici truchlí za Albrightovou (†84)

Čeští i světoví politici na Madeleine Albrightovou vzpomínají jako na noblesní dámu, připomínají její podíl na přijetí ČR do NATO. Je to ohromná ztráta, uvedli.

„Byla silou pro svobodu, otevřenou zastánkyní #NATO, inspirativní kolegyní a přítelkyní. Upřímnou soustrast její rodině a americkému lidu,“ napsal na twitter generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

„Vždycky si budu vážit zářivé energie, síly a vtipu Madeleine Albrightové, o které se se mnou tak ráda dělila - když jsem to nejvíc potřebovala. Svět přišel nejen o historickou ministryni zahraničí, průkopnickou političku, ale i o vůdčí světlo pro mnohé z nás. Odpočívejte v pokoji," napsala běloruská politička Světlana Cichanouská.

„Odešla bývalá americká ministryně zahraničí a česká rodačka Madeleine Albrightová. Žena, která milovala naši zemi a otevřela nám dveře v NATO. Jak obrovský význam to mělo, jak moc máme být vděčni, že jsme v alianci, vynikne právě nyní při pohledu na Ukrajinu.Paní Albrightová, díky!" sdělila k úmrtí Albrightové ministryně obrany Jana Černochová.

„Úmrtí Madeleine Albright mě velmi zasáhlo. Má obrovskou zásluhu na tom, že je ČR pevnou součástí NATO, vždy se snažila, aby svět byl bezpečnějším místem. Moje nejhlubší soustrast patří jejím blízkým,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Silnou vzpomínku má i její stranický kolega Miroslav Kalousek. „Ministryně zahraničí USA, která mluvila plynně česky a nikdy svoji rodnou zemi nepřestala milovat. Měla zcela zásadní vliv na přijetí CR do NATO a pomohla nám tak zajistit naši bezpečnost. Ať odpočívá v pokoji a ať na ni Češi nikdy nezapomenou,“ napsal.

„Je to ohromná ztráta. Nikdo v USA pro nás neudělal tolik co ona. Mysleme na to právě v této době, kdy nás NATO chrání před arogantní rozpínavostí Ruska. Milá Madlo, odpočívej v pokoji. Na našem Slavíně máš místo jisté,“ vzkázal europoslanec Alexandr Vondra (ODS).

Vzpomínku zesnulé političce věnoval také expředseda KDU-ČSL Marek Výborný.„Odešla noblesní dáma a náš člověk ve Washingtonu. Madeleine Albrightová, jejíž židovská rodina má kořeny v mém kraji, v Letohradě. Díky za to, že na svůj původ nezapomněla a zůstala nám na blizku. Čest její památce,“ sdělil.

„Doktorka a profesorka Albrightová, která tady, ve Washingtonu a ve světě byla známá pod mnoha tituly, znali ji vyšší představitelé, ministr Blinken, náměstek ministra, poradkyně pro zahraniční politiku Suzy Georgová. Jsme šťastní, že jsme ji mohli nazývat šéfkou, lepší název je ale možná mentorka. Velké množství z nás měli to potěšení, že ji znali,“ řekl mluvčí ministerstva zahraničí USA Ned Price.

„Ministryně Albrightová byla jednou z nejvýznamnějších světových diplomatek, celoživotní obhájkyní světového míru a bezpečnosti a skutečně pozoruhodnou Američankou. I když hlas ministryně Albrightové utichl, její mimořádný odkaz bude navždy žít dál," uvedl bývalý ředitel CIA John O. Brennan.

„Velmi smutná zpráva o Madeleine Albrightové, milé, skvělé a hrdé Američance, která vždy chápala význam demokracie u nás i v zahraničí," napsal Michael Beschloss, americký historik specializující se na předsednictví Spojených států amerických.

„Ministryně Madeleine Albrightová byla mou dobrou přítelkyní posledních 28 let. Je mi moc líto, že v tomto našem křehkém světě ztrácím dobrou přítelkyni a skvělou ženu. Ať odpočíváš v pokoji, drahá...," napsala zpěvačka BArbara Streisand.