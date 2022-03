Uplynulých 28 let patřila licence k provozování loterie tamní firmě Camelot. Od roku 2024 ji ale nově získala Allwyn Entertainment, která patří do Komárkovy skupiny KKCG. Včera to oznámila britská Komise pro hazardní hry, která podle Reuters v závěrečném kole vybírala ze čtyř zájemců. „Vyhráli jsme! To je ten nejlepší dárek k narozeninám,“ komentoval to na sociální síti Komárek, jemuž bylo 53 v úterý.

Jde o biliony

Na transakci se podílela i americká firma Apollo, která dodala kapitál ve výši zhruba 13 miliard korun. K propagaci pak na britských ostrovech pomáhaly slavné osobnosti včetně populárního sportovce Sebastiana Coea (65), dvojnásobného olympijského vítěze v běhu na 1500 metrů.

Od svého spuštění v roce 1994 je Národní loterie jednou z největších loterií na světě. Pro 660 000 dobročinných projektů získala v přepočtu více než 1,3 bilionu Kč a vytvořila více než 6300 nových milionářů. Firma Allwyn, která provozuje loterie také v Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru, se v rámci své nabídky zavázala, že v příštím desetiletí věnuje na dobročinné účely 1,1 bilionu korun. Desetiletá licence může podle odhadů britských odborníků provozovateli vynést až 2,34 bilionu korun.

Nižší sázka, víc výher

Radost z celého byznysu by měli pocítit samotní britští občané. Komárek totiž slibuje více výher za méně peněž. Cena sázky by měla klesnout ze dvou na jednu libru (z 60 na 30 korun) a místo jednoho losování by se večer losovalo dvakrát.

Kdo je Karel Komárek?

Rodák z Hodonína je vlastníkem skupiny KKCG, která působí ve 36 zemích světa a soustředí se na podnikání v oblastech loterií a herního průmyslu, ropy a zemního plynu, a také informačních technologií a nemovitostí. Na žebříčku nejbohatších Čechů časopisu Forbes je Komárek se 117,8 miliardy korun na druhém místě za rodinou loni zahynuvšího Petra Kellnera (†56), ta má podle Forbese majetek v hodnotě 374,7 miliardy korun. Komárek je ženatý a má 4 děti. Mezi jeho záliby patří lyžování, jízda na kole a poslech klasické hudby.

