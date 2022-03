Do základních škol v Liberci nastoupilo zatím jedno dítě ukrajinských uprchlíků. Podle náměstka primátora pro školství Ivana Langra (Starostové pro Liberecký kraj) pro ně nechtějí vytvářet zvláštní třídy a jejich přijímání zatím budou řešit školy individuálně.

„Nejlepší cesta pro nás je přímé začlenění do třídních kolektivů, nebudeme určitě vytvářet třídy jen z ukrajinských dětí. Touto cestou nechci jít. To by byly vyloučené nejen v té třídě, ale obecně z kolektivu v té spádové oblasti,“ řekl dnes Langr ČTK.