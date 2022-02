Celkové výdaje na platy zaměstnanců státu včetně odvodů by měly letos meziročně vzrůst o 6,8 miliardy korun na téměř 246 miliard korun. Počítá s tím návrh letošního státního rozpočtu, který poslancům předložila koaliční vláda Petra Fialy (ODS). Počet míst ve státním sektoru se má zvýšit o 6610. Zaměstnanci by si měli v průměru měsíčně polepšit o 450 korun a měli by v průměru pobírat 40 520 měsíčně hrubého.