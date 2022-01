Norská sociální služba Barnevernet rozhodla o odebrání dětí v květnu 2011 kvůli podezření vznesenému mateřskou školou, že otec Josef Michalák syny sexuálně zneužíval.

Bez ohledu na to, že policejní vyšetřování podezření nepotvrdilo, zůstaly obě děti od roku 2012 v pěstounské péči ve dvou různých rodinách.

Na podzim 2015 norské úřady zbavily matku rodičovských práv, po odvolání jí soud přiznal právo na občasné kontakty s dětmi. Naposledy však Michaláková podle svého vyjádření pro ČTK některého ze synů viděla v roce 2015.

O dva roky později se v případě, do něhož se vložili i čeští ústavní činitelé včetně bývalého premiéra Bohuslava Sobotky, obrátila na soud ve Štrasburku. Tamní soudci v minulých letech posuzovali několik podobných sporů, v nichž Barnevernet opakovaně neuspěl a soud rozhodl o vrácení dětí rodičům.

Barnevernet ostře kritizoval i Zeman

Do případů Michaláková v minulosti promluvil i prezident Miloš Zeman, který opakovaně kritizoval norskou sociálku Barnevernet a označoval ji mj. za gangstery, co unáší malé děti. „Je to nejodpornější gangsterský čin a já se ptám, co jiného to je, než gangsterismus svého druhu?“ řekl Blesku Zeman v roce 2016. Předtím v roce 2015 v pořadu S prezidentem v Lánech vytáhl Zeman dokonce přitrovnání k nacistickému Lebensbornu.

„Každý rozhovor se mnou musí vyvolat nějaký skandál... Víte co to byl Lebensborn? To bylo nacistické zařízení, kde byly vychovávány nacistické děti. Ti dva kluci jsou vlastně v pěstounském zařízení podobném Lebensbornu. Ty děti jsou jiným slovem odnárodňovány,“ tvrdil český prezident.

Evropský soud dnes vedle případu Michalákových rozhodne také o další související kauze, v níž Norsko zažaloval slovensko-norský pár Ladických, kterým Barnevernet v roce 2015 odebral dceru Maxine.