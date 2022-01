„Ta inflace je rychlejší, než se čekalo. Pokud v lednu bude inflace více než 6,6 procenta, potom ta valorizace bude spuštěna už v červnu, původně se počítalo až v červenci,“ uvedla Zamrazilová. Ekonomové v lednu dokonce nevylučují inflaci i vyšší než osm procent.

Podle dosavadního návrhu rozpočtu mělo ministerstvo práce v roce 2022 hospodařit s příjmy 582,2 miliardy a výdaji 740,6 miliardy. Do penzí mělo putovat 524,6 miliardy korun. Mimořádnou valorizaci důchodů nařizuje zákon, pokud růst cen za určité období dosáhl aspoň pěti procent. Přidání má následovat pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen pětiprocentní hranici překročilo. „Tady není o čem spekulovat, my to budeme muset udělat,“ podotkl Jurečka v pořadu Otázky Václava Moravce.

Vláda utahuje opasky, na dávky ale rozpočet není připravený

S tím ale připravovaný rozpočet nepočítal, stejně jako i s mimořádnou pomocí ve formě příspěvku na bydlení, který poputuje k lidem, které zasáhla energetická krize. Vláda chce navíc rozpočet zaškrtit alespoň na 300 miliard ze současných 377 miliard schodku.

„Jestliže by byl rozpočet se schodkem 377 miliard korun schválen a připočteme k tomu ty věci, byli bychom pravděpodobně letos z hlediska schodku rozpočtu na tom hůře než v roce 2021. A dluh by v roce 2022 dosáhl až ke třem bilionům korun. Rozpočtové provizorium je tak mnohem menší zlo než uzákonit výdaje, co byly v rozpočtu s tím, že přijdou výdaje ještě další,“ uvedla. Schodek rozpočtu za loňský rok činil zhruba 420 miliard korun a státní dluh stoupl na 2,5 bilionu korun.

řekl Jurečka na dotaz, zdali se tedy škrty dotknou obyčejných lidí. Nechtěl komentovat, kolik tedy budou dohromady stát všechny další výdaje, které nastanou v rámci adresné pomoci lidem, které zasáhla energetická i inflační krize.

Počítá ale s výdaji kolem 3 miliard korun na příspěvek na bydlení, ačkoliv ty se mohou také zvýšit. „Může se stát a říkám to zcela otevřeně, že 2,5 ani 3 miliardy stačit nebudou a budeme potřebovat na pomoc lidem a domácností vyčlenit větší částku peněz. Ale my s tím počítáme. Jasně jsme řekli, že jdeme cestou adresného cíleného řešení a konkrétní pomoci, nikoliv plošného rozdávání a odpuštění DPH,“ uvedl.

Jeho konání podpořila Zahradilová. Plošná pomoc v podobě odpuštění DPH u energií na celý letošní rok by připravila státní rozpočet o 25 miliard korun. „Celé to odpuštění šmahem pro celý rok pro všechny by stálo minimálně 25 miliard korun. Takže tady jestli to bude pět nebo šest miliard, tak je to výhodnější cesta pro rozpočet,“ uvedla Zamrazilová.