Je libo palác nebo křížence? Státní katalog majetku nabízí zboží i nemovitosti za miliony

Vánoce, narozeniny i jiné vhodné příležitosti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je místem, kde se dají pořídit zajímavé věci po celý rok. Od nemovitostí přes auta, šperky či nářadí až po domácí mazlíčky. Podle mluvčí úřadu Michaely Tesařové se díky úspěšným dražbám loni jednalo o druhý nejlepší rok v téměř dvacetileté historii ÚZSVM. Příjmy dosáhly přes 1,75 miliardy korun.

Kdo dá miliardu?

Největší zisky mívá úřad tradičně z dražeb nemovitostí. Tou nejdražší loni prodanou byl lázeňský dům Mercur v centru Mariánských Lázní. „V transparentní veřejné dražbě byl po 27 příhozech prodán za 76 milionů korun,“ sdělila Blesku Tesařová.

Úřad ale cílí ještě výš – letos vyhlásil prodej nemovitosti se zatím nejvyšší nabízenou cenou, a to 1,05 miliardy korun. Jde o pražský Palác Broadway, ten ale zatím majitele nenašel. „V průběhu ledna by mělo být vyhlášeno nové kolo,“ říká Tesařová s tím, že se ale nepočítá, že by se vyvolávací částka snižovala. Naopak už brzy by mohl nového majitele mít areál Hanáckých kasáren v Olomouci. Dražba historického objektu s nejnižší vyvolávací cenou 262 milionů totiž končí už ve středu.

Co má kola, frčí

Rostoucí zájem je podle Tesařové ale také o chaty a chalupy. To kopíruje trend na trhu. V souvislosti s epidemií neutichá poptávka po rekreačních nemovitostech, rostoucí zájem je i o ojeté vozy. A to včetně automobilových a motocyklových veteránů. Nového pána – za konečných 102 tisíc korun - našla třeba historická Jawa ČZ 250 z roku 1962 zvaná „pérák“.

V nových domovech

Jednou z mála „položek“, které ÚZSVM nedraží, ale zájemcům daruje, jsou psi. Ti byli původním majitelům odebráni kvůli týrání, nebo proto, že majitel zemřel a neměl žádné dědice.

Třeba loni nový domov našlo více než 190 zvířat. „Od nových majitelů často dostáváme informace, jak se zvířatům, zejména pejskům, u nich daří. Z takových zpráv máme pochopitelně velkou radost a se souhlasem majitelů je sdílíme i na našich sociálních sítích. V letošním roce vyvolal velký zájem o příběh pejska Toma, pejska Edieho, který byl zachráněn z nelegální množírny, nebo slepého pejska Míši,“ uzavírá Michaela Tesařová.

Víte, že...?

Do loňského září se uskutečnilo celkem 8 336 aukcí, získaná částka z prodejů činila 1,5 miliardy korun?

Zabaveno podvodníkům

Majetek, kde není žádného dědice, i věci zabavené z trestné činnosti. Tak se jednotlivé položky dostávají do nabídky úřadu, který je následně rozprodává. Například v elektronické aukci dvanáctikarátového diamantu, který byl na základě rozsudku odebrán falešnému šlechtici z Ostravska, padlo celkem 22 příhozů a minimální cena 1,08 milionu se navýšila na konečných 1,3 milionu korun.

Aktuálně ÚZSVM v elektronických aukcích nabízí například dvoje luxusní dámské hodinky značky Rolex v celozlatém provedení za minimální cenu 203 tisíc korun a v stříbrnozlaté variantě s perletí a diamanty za minimálních 182 tisíc korun. Hodinky připadly úřadu z trestné činnosti, kdy se skupina osob dopustila daňových podvodů.

Kde hledat a jak na to?

Nabídku nemovitostí, aut, šperků, uměleckých předmětů nebo zvířat najdete na stránkách ÚZSVM. Zájemci v elektronické aukci mohou nově platit kauci i kupní cenu pomocí QR kódů. Systém také upozorní účastníky aukce na případný chybně zadaný příhoz – pokud zájemce učiní příhoz, který je vyšší než 25 % příhozu původního, je požádán systémem o potvrzení tohoto příhozu.