Na výtku pojišťovny Uniqa, že klient po střetu svého vozu s divočákem nepostupoval správně při odstranění mrtvého zvířete z vozovky, reagoval lakonicky: „Nejsem Bivoj.“

Jak došlo ke zranění klienta, líčí jeho manželka: „Při našem tradičním vánočním polibku pod větví jmelí připevněnou na lustru manžel při své výšce o větev zavadil, tím rozhoupal lustr, který se mu následně zřítil na hlavu. Já stihla uskočit.“

Z informace klienta po vloupání do chaty: „Napřed jsem to, že u nás byl zloděj, přijal celkem s klidem. Nebylo to poprvé a tenhle neudělal v chatě ani velký nepořádek. Opravdu mě nadzvedl až fakt, že zmizely všechny moje tuňákové konzervy. A taky mi přeladil kanály na televizi.“

Dvojnásobná otcovská pro novopečené táty a snazší cesta k části dávek: Co se od ledna mění?

Z hlášení škody po krupobití: „Kroupy nám poškodily tři střešní okna, jsou na výměnu. Ať se likvidátor zastaví, předám mu ty kroupy. Posbírala jsem je do mrazáku.“

Jak nastalo poškození vozidla zaparkovaného před domem: „Auto mělo smůlu, že bylo v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Moje přítelkyně se se mnou bleskově rozcházela a všechny moje věci vyhazovala oknem ze druhého patra. Dokud házela oblečení, tak to šlo. Ale nakonec letěla i tenisová raketa, obraz a pánvička na steaky.“

Klient se dotázal pojišťovny Allianz: „Mám doma akvárko a zkratoval mi motorek pro ohřev vody. Teď mám místo akvárka rybí polévku. Bude se mi na to vztahovat pojištění?“