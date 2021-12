Myšlenky Václava Havla připomíná na vinohradském hřbitově v Praze tzv. Poesiomat. Na místě posledního odpočinku někdejšího československého a českého prezidenta přehrává 12 úryvků z Havlových projevů, her a básní. Instalaci přístroje, který má tvar roury, z níž se ozývají nahrávky, podpořil pražský magistrát a městská část Praha 10. „Cílem tohoto Poesiomatu je to, že by to lidi mělo více přitáhnout k jeho (Havlovu) hrobu. Lidi by v jeho blízkosti mohli načerpávat inspiraci z jeho života pro jejich život,“ řekl tvůrce Poesiomatu Ondřej Kobza.