Mléko, tvaroh či máslo jen pro bohaté? Mlékárny už začaly zvyšovat cenu

Máslo a sýr na chléb ke snídani, mléko do kávy, jogurt ke svačině nebo tvaroh do koláče… Mléčné výrobky jsou nepostradatelnou součástí našeho jídelníčku. I je zasáhne zdražování, naše největší mlékárna zvýší ceny o více než 10 procent!

Ceny letí v posledních měsících do astronomických výšin. A nevyhne se to ani mléčným výrobkům. Ředitel mlékárny Madeta Milan Teplý v úterý oznámil, že od ledna zdraží o více než deset procent.

„Sice jsem před několika týdny předpokládal, že zdražíme o dvě až tři procenta, bude to ale o víc, a vůbec mě to netěší. Všechny vstupy neustále zdražují, energie, nafta, obaly. Prostě všechno. A my nemůžeme prodávat pod cenou,“ řekl. Vedení mlékárny zároveň očekává, že kvůli všeobecnému zdražování klesne kupní síla v zemi. To znamená, že lidé si za stejné peníze budou moci koupit méně věcí. Zdražuje totiž úplně všechno.

„Když se podívám na nárůst cen nafty a vím, kolik projezdíme za měsíc, tak tam propadneme měsíčně čtyřmi až pěti miliony (korun). Když vidím nárůst cen obalového materiálu a komponentních složek výroby, tak vidím, že tam propadáme taky čtyřmi miliony měsíčně. Když se po dívám na ceny energií, elektřiny a potenciálně i plynu, vidím, že to je taky významný nárůst, a ještě nevíme, kde je tomu konec,“ vyjmenovával Teplý už v půli října.

O svátku nenakoupíte

Nemáte lednici nacpanou dobrotami a plánujete ji naplnit? Bohužel pro vás. Státní svátek vzniku Československa uzavřel velké obchody. Zákon o prodejní době v maloobchodě zakazuje v tento den provoz prodejnám nad 200 metrů čtverečních. Zavřené jsou dnes hypermarkety a supermarkety. Nefungují ani hobbymarkety či některá obchodní centra. Výjimku ze zákazu mají malé obchůdky a velkoobchody jako Makro, také lékárny, čerpací stanice nebo prodejny na nádražích a letištích.

Mlékárna Kunín: Ceny již navyšujeme, a na jaře znovu

„Letos v létě jsme oznámili našim obchodním partnerům záměr navýšení cen o šest procent, které probíhá v těchto dnech. Vzhledem k pokračujícímu trendu zdražování většiny vstupních surovin a energií je velice reálné, že budeme nuceni přistoupit k dalšímu zvýšení cen v prvních měsících roku 2022,“ řekl Blesku generální ředitel společnosti Michal Brada.

Jaroměřická mlékárna: Nárůst o šest procent

„Zdražovat musíme, protože vstupní náklady jsou hrozné. Mléko se zdražuje, obaly, logistika, vše jde nahoru. Potřebovali bychom ceny zvýšit asi o pět až šest procent, aby se nám vyrovnaly náklady. Na zdražování ale musí být vždy dva, jeden, co cenu zvýší, a druhý, který ji přijme. Nyní o tom jednáme a některé ceny se nám již podařilo zvednout,“ řekl Blesku ředitel Jaroměřické mlékárny Bedřich Štecher.

Choceňská mlékárna: Do 10 procent

„Budeme brát každý výrobek tak, jak bude na něj zdražení napočítáno. Myslíme si, že bychom se měli vejít celkově do 10 procent,“ řekl Radiožurnálu ředitel Choceňské mlékárny Pavel Marek.