Bohdalová dostala ocenění od prezidenta již v roce 2013, kdy si na slavnostní ceremoniál přišla pro Medaili za zásluhy. Tentokrát povýší na nejprestižnější udělovaný řád v Česku.

Nejvyšší státní vyznamenání by měl letos podle MfD získat také první československý kosmonaut Vladimír Remek, který se v březnu 1978 stal prvním kosmonautem pocházejícím z jiné země než tehdejšího Sovětského svazu a Spojených států amerických. V letech 2014 až 2018 byl Remek českým velvyslancem v Rusku. Na Řád bílého lva ho navrhla Sněmovna.

Ocenění za hrdinství by měl získat velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun. Zeman ho slíbil ocenit za jeho podíl na letošní evakuaci českých diplomatů a afghánských spolupracovníků z Kábulu.

Medaili Za zásluhy by podle MfD měl získat zakladatel továrny na dorty Marlenka Gevorg Avetisjan či psychiatr Jan Cimický. Stejné ocenění může podle deníku očekávat předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, dramaturg a člen rady ČTK Pavel Foltán, muzikant Karel Vágner, textař Pavel Žák či vinař Miloš Michlovský a in memoriam by jej měl dostat i zesnulý ekonom Michal Mejstřík.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dříve oznámil, že Zeman in memoriam udělí medaili Za hrdinství štábní praporčici Michaele Tiché, která zemřela na zahraniční misi na Sinaji po pádu vrtulníku.

Video „Tykali jsme si.“ Zeman udělí Kellnerovi Řád Bílého lva. - Blesk

O ocenění Kellnera pak promluvil Zeman v dubnu v pořadu Blesku S prezidentem v Lánech. Podnikatel byl podle něj prospěšným pro Česko. „Znal jsem Petra Kellnera poměrně dobře, tykali jsme si. Považoval jsem ho za nejúspěšnějšího českého podnikatele, ale i člověka, který prospěl České republice,“ řekl v pořadu Zeman.

Tehdy uvedl, že Kellner také dostane Řád Bílého lva, podle MfD má ale obdržet medaili Za zásluhy.

Loňští kandidáti stále čekají

Letos by se mělo dostat i na jednotlivce, kteří si pro řád měli přijít už minulý rok. Ceremoniál byl loni zrušen kvůli pandemii koronaviru. Ocenění si podle prezidenta vysloužil epidemiolog Roman Prymula, který několik měsíců působil jako ministr zdravotnictví, a zesnulý zpěvák Karel Gott.

„Kromě jiných tento řád dostanou Karel Gott, jako hvězda české populární hudby, Prymula jako nejlepší epidemiolog, který potlačil první vlnu epidemie, a samozřejmě jako hvězda podnikání Petr Kellner,“ doplnil Zeman v pořadu. To, že zpěvák získá ocenění in memoriam, Zemana podle vlastních slov strašně mrzí.

Původní termín nevyjde

Kvůli špatnému zdravotnímu stavu prezidenta se ceremoniál posune z 28. října na pozdější datum. Pokud ovšem Zeman nerozhodne jinak. To včera prohlásil hradní kancléř Vratislav Mynář během tiskové konference na Pražském hradě.

Pro odložení termínu předávání se vyslovil i premiér Andrej Babiš a předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Stále se ale čeká na rozhodnutí hlavy státu,“ řekl ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.