Krach Bohemia Energy má šílený dopad na běžné odběratele elektřiny a plynu. Petra Martinec z Týnce nad Labem si spočítala, kolik by dala za proud u dodavatele poslední instance. V zimě má mít účet 30 tisíc korun měsíčně!

V domě, kde žije s manželem a dvěma dětmi, má rodina v topné sezoně velkou spotřebu. Využívá pouze elektřinu, topí s ní a ohřívá vodu, a tak se jí hodila nízká cena u Bohemia Energy. „V červnu jsme u nich prodloužili smlouvu. Plyn nás vyšel bez daně na 599 Kč za megawathodinu,“ říká paní Petra.

Kdo je dodavatel poslední instance? | archiv Blesku

Po zvěstech, že s firmou je něco v nepořádku, se raději s manželem rozhodli přejít k Innogy. „Ještě před krachem Bohemia Energy jsme s Innogy podepsali smlouvu na 790 Kč. Jenže nám řekli, že to administrativně nestihnout vyřídit, a tak je smlouva platná až od 1. prosince,“ vysvětluje.

Pětkrát víc

Dva dny po podpisu přišel krach, a tak rodina spadla k dodavateli poslední instance (DPI) – shodou okolností také k Innogy. Paní Petra si okamžitě našla ceník, začala počítat a zůstala v šoku.

„Zatímco podle domluveného ceníku, který nám začne platit v prosinci, bychom měli v topné sezoně denní spotřebu elektřiny za 166 Kč, tak podle ceny DPI u stejného dodavatele zaplatíme bez daně 786 Kč za den, tedy pětkrát víc! A to až do 1. prosince. Za měsíc je to i s daní skoro 30 tisíc,“ spočítala.

Musíme se odstěhovat

Předražená elektřina donutila rodinu k razantnímu kroku. „Už jsme se rozhodli. Vypneme topení a do doby, než nám klesne cena podle standardního ceníku, se s rodinou přesuneme k příbuzným. Ty šílené peníze jim nemůžeme zaplatit,“ říká žena. Je fakt, že měsíční bydlení třeba i v obyčejném hotelu by je leckde vyšlo levněji.

Proč je cena u DPI tak vysoká?

Je jedna distribuční společnost. Pokud k ní přijde klient Bohemia Energy automaticky jako k DPI, dostane mnohonásobně vyšší cenu, než zákazník, který si u ní sjedná smlouvu třeba na dodávky do úplně nového bytu či domu. Proč tomu tak je?

Video Krach Bohemia Energy: Co se stane, když dodavatel končí? - Videohub

„V situaci, kdy je dodavatel poslední instance nucen nakupovat více elektřiny nebo zemního plynu, než předpokládal, musí nutně nakupovat na krátkodobých trzích za aktuální ceny. Ty ale v současnosti atakují historická maxima,“ vysvětlil ředitel strategie energetické poradenské firmy EGÚ Brno Michal Macenauer. Jeho slova potvrdil Blesku i ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO): „Cena v ochranném režimu bude vždycky vyšší, než je na trhu. To je ten motivační faktor, aby se lidé rychle přihlásili k novému dodavateli.“