Češi hlavně sedí a tloustnou, není to jen pandemií. A líné děti nechtějí ven ani o přestávce

Běžné pohybové aktivity, jako je přesun do práce pěšky nebo na kole, ale i obyčejné procházky, se stávají minulostí. Češi se totiž stále více stávají sedavými a většinu věcí k obživě si zajišťují od jednoho stolu a z jednoho místa. Podle expertů je nyní až 66 % Čechů, včetně dětí, tlustých či přímo obézních. Navíc se polovina z nás vůbec nehýbe. To nemá vliv jen na váhu, ale celkově na fyzické i psychické zdraví. Nemůže za to přitom jen pandemie, práci, nákupy i jiné věci už si od počítače zařizujeme delší dobu.

Lidé ztrácí spontánní a běžnou pohybovou aktivitu. Vychází to z dat a průzkumů expertů na pohyb i zdraví. Výsledky představili na společném kulatém stolu, kde se setkali lékaři i politici. Není to přitom způsobené jen pandemií koronaviru, sedavý způsob života se v civilizovaných zemích zakořeňuje již delší dobu, jak pro Blesk Zprávy poznamenává prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

„Pohybu na sportovištích je pořád stejně, ale lidé ztratili denní běžnou čipernou aktivitu. Jít do práce pěšky, jít po schodech, parkovat dále auto – prostě takový běžný pohyb, který musel člověk udělat, aby si zabezpečil svoje živobytí. To se dneska dá zvládnout od jednoho stolu a počítače,“ uvádí Havrdová.

Třetina Čechů s nadváhou a za den jen 2000 kroků

Podle lékařů a odborníků na pohyb vychází, že dvě třetiny lidí v Česku trpí nadváhou, či přímo obezitou. Ještě alarmující je to, že se navíc 46 procent Čechů vůbec nevěnuje žádné fyzické aktivitě.

„Jsme si vědomi toho, že sedavého zaměstnání a špatného zdravotního stylu přibývá. Chystáme proto strategie, do kterých začleňujeme pohyb jako nástroj prevence ale i jako součást léčebného procesu,” komentuje problematiku také ředitelka odboru zdravotní péče a členka Stálého výboru WHO Alena Šteflová.

Šéfka fitness komory Havrdová problém přiblížila příkladem. Čiperný člověk podle ní za den ujde asi 10 tisíc kroků, tedy asi sedm kilometrů v závislosti na délce kroku. „Ale v momentě, kdy jedete do práce autem a z auta se přesunete rovnou do kanceláře, odkud se pak autem přesunete na nákup, z nákupu zase autem domů a zde nahoru výtahem, tak uděláte reálně tak 2-3 tisíce kroků. Což je nic,“ počítá odbornice.

Děti zlenivěly, na přestávku ani nechtějí ven

Stejný a možná ještě horší problém mají s pohybem děti. Jak již dříve upozorňovaly Blesk Zprávy, v ambulancích pediatrů se stále častěji objevují děti s váhovým a tím i přidruženým psychickým problémem. „V současné době trpí podle statistik nadváhou každé čtvrté dítě, obezitou každé sedmé a třetím stupněm obezity čtyři ze sta dětí,“ varoval v roce 2019 Zlatko Marinov z Dětské obezitologické ambulance.

Podle obezitologa Jana Boženského před dvěma lety platilo, že do ordinací za-vítávaly i děti, které vážily 150,180 ale i 240 kilogramů. „Děti se nehýbou a jsou méně obratné. Může za to styl života, užívání telefonů a tabletů,“ konstatoval Boženský.

Video „Tloustnete vy i vaše zvířata.“ Veterinář kárá Čechy kvůli obezitě - David Budai, Aleš Brunclík

A přetrvávající trend potvrzuje nyní Blesk Zprávám i Havrdová. Ta připomíná, že zatímco pomyslná Anička před 60 lety trávila celý den spontánním i plánovaným pohybem - pěšky do školy i zpátky, lítání s kamarády o přestávce i po školy a k tomu kroužek i venčení psa, dnešní Anička je odvezena do školy autem, o přestávce sedí spíše s mobilem na lavici a po škole si raději sedne k počítači nebo videohře. „Toho spontánního pohybu, kdy lítá po hřišti je hrozně málo a u dospělých a seniorů je to ještě horší,“ podotýká.

Najděte si pohyb, který vám bude nejméně vadit

Nabízí se dotaz - jak tento nebezpečný trend zastavit? Ačkoliv na tom podle expertů v rámci EU nejsme nejhůře a nacházíme se někde ve zlatém středu, pohyb už nemůže být jen volnočasovou aktivitou.

„Chceme začít na úrovni školství, spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami a hledáme způsob, jak více podpořit pohybové aktivity z fondů prevence. Možnost mít dostatek pohybu by tady měla být pro každého. Naším vzorem jsou v této oblasti severské státy a doufáme, že se nyní posuneme rychleji kupředu,“ myslí si například Šteflová.

A vyjádřili se i přítomní politici, kteří si od lékařů poslechli data u kulatého stolu. „Poslední dva roky poznamenané covidem-19 byly ve znamení výrazného omezení pohybových aktivit, a to už se nesmí opakovat. Je naopak důležité soustředit se na to, abychom vše znovu dohnali. V případě dalšího hrozícího plošného uzavření škol a sportu pro děti a mládež předložím návrh na ústavní zákaz takového uzavření,” zmínila například končící poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD).

„Je nutné začít pravidelný pohyb považovat za nedílnou součást péče o naše zdraví a vytvořit pro to vhodné podmínky,” dodává šéfka komory fitness, která prostřednictvím Blesk Zpráv radí, jak začít u sebe. Doslova jde o malé krůčky. „Běžný člověk? Měl by si třeba měřit kroky a zjistit, kolik toho reálně nachodí. Co za den stihne a pak si podle toho říci, kolik si přidá za den kroků. Může to být i 10-15 %,“ uvádí.

„My často říkáme, že si musíte najít druh pohybu, který vás bude bavit. Na kulatém stole nás opravili: Najděte si pohyb, která vám bude nejméně vadit. Kdo totiž nemá pohybovou aktivitu třeba zakódovanou z dětství, jako příjemnou, tak ho prostě bavit jen tak nebude,“ pokračuje odbornice, která připomíná, že jde také o disciplínu a vůli svoje změny dodržovat.

Zdravé hubnutí? Kolem čtyř kil za měsíc

Nemusí jít pak o razantní změny, ale stačí postupné. Vedle pohybu i třeba postupně zasahovat do jídelníčku. „Změnu člověk může pocítit už po pár dnech, alespoň tu psychickou. Může se mu i zlepšit trávení a spánek. Samozřejmě váha bude trvat déle. Tady bych připomněla, že zdravé hubnutí by mělo být kolem čtyř kil za měsíc,“ uvádí dále Havrdová.

Ta téma uzavírá zmínkou o nové Výzvě pro aktivní Česko. Ta cílí právě na informovanost lidí o problémech s nadváhou a obezitou. Podle pořadatelů výzvy je potřeba, aby především vláda přehodnotila svůj dosavadní pasivní postoj k podpoře a systémovému zařazení pravidelné pohybové aktivity do každodenního života.