Rychlík z Prahy do Aše prorazil závoru do Německa: Od jízdy „vlak svobody“ uplynulo 70 let

Před 70 lety, 11. září 1951, prorazil československou železnou oponu rychlík z Prahy do Aše a převezl 110 cestujících do západního Německa. Vlak číslo 3717, později nazvaný „vlak svobody“, odjel ve 14:12 z Chebu do Aše, kde ovšem nezastavil, přerazil dřevěnou závoru a přejel státní hranici. Útěk zorganizovali strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truksa a lékař Jaroslav Švec. Do Československa se poté vrátilo 77 ze 110 cestujících, kteří o plánovaném útěku nevěděli. Úspěšná akce několika odpůrců komunistického režimu vedla posléze ke zrušení trati Cheb-Aš-Hof. Trať byla obnovena v prosinci 2015.

Vlak svobody vzbudil tři roky po komunistickém puči v roce 1948 senzaci: fotografie se dostaly na přední stránky západních novin a časopisů. Spisovatel Pavel Tigrid tehdy psal o události, která mediálně oběhla svět.

Organizátoři útěku zajistili, aby výhybka na nádraží v Aši byla přesměrována do Německa, a vlakem tam pak v plné rychlosti projeli se všemi cestujícími. Vlak zastavil půl kilometru za hranicí a asi po hodině se znovu rozjel.

Velitel Pohraniční stráže Ludvík Hlavačka v noci z 11. na 12. září 1951 svým nadřízeným poslal několik dálnopisů: „Hlásím, že ve vlaku číslo 3717, který měl pravidelný příjezd do Aše ve 14.55 a přejel státní hranici v 15.04 h, bylo asi 110 osob. Souprava byla vypravena z Chebu do Aše. Strojvůdce Konvalinka a výpravčí Truksa po cestě třikrát něco opravovali na brzdách. Když se souprava blížila ke stanici Aš, Truksa namířil na topiče Kalabzu pistoli a nařídil mu lehnout k zemi. Poté přidal páru. Na území Bavorska, 500 metrů za státní hranicí, byl vlak očekáván jeepem, v němž seděli dva civilisté, kteří se s Truksou a Konvalinkou přivítali česky. Vlak zůstal na místě hodinu, načež ho odvezli do Selbu. Skupina asi dvaceti lidí, která drží pohromadě, chce zůstat v Bavorsku stejně jako strojvůdce, který vlak řídil. Celá záležitost byla předem dobře organisována.“

Video Lidem naháněly lidové milice strach. A komunisté se na převrat připravovali dlouho dopředu, říká historik - Jaroslav Šimáček, Blesk Zprávy

70 odsouzených. A kdo se vrátil, měl problémy

Bezpečnostní aparát socialistického Československa událost překvapila. Okamžitě bylo zahájeno pátrání nazvané „akce Selb“. Vyšetřování přejezdu vlaku 3717 pak vedlo k odhalení rozsáhlé odbojové činnosti lidí, již měli vazbu nejen na výpravčího Truksu či strojvedoucího Konvalinku. „Celkem bylo v akci Selb rozpracováno 171 osob, z nichž bylo 70 realizováno,“ uvádí se v posledním, osmém svazku vyšetřovacího spisu. Následuje výčet 70 odsouzených.

Těm co zůstali v Německu, se dostalo pomoci od americké a německé charitativní organizace. Několik mladých mužů z rychlíku, který místo do Aše dojel do Selbu, vstoupilo po čase do francouzské Cizinecké legie, a pak bojovali proti komunismu ve Vietnamu.

Ti co se vrátili, byli žáci gymnázia v Chebu a pacienti z Františkových Lázní. Ihned po návratu byli vyslýcháni. Mnoho z nich pak mělo potíže ve škole i v zaměstnání.