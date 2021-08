Rekonstruované bazény karlovarského hotelu Thermal se pro veřejnost otevřou v neděli. ČTK to dnes řekl ředitel hotelu Vladimír Novák. Bazény měly podle původních plánů lidem přístupné už předešlou neděli. Poté premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval otevření na dnešek, den před zahájením Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ministryně Schillerová (ANO) na svém facebookovém profilu dokonce lákala na otevření již 14. srpna. Otevření ale zřejmě zbrzdily stavební práce a poslední úpravy.

Podle Nováka už skončilo kolaudační řízení opravených bazénu a hotel nyní předává bazény provozovateli, kterým bude společnost Saunia. Bude provozovat i přilehlé saunové centrum, na jehož dokončení se ještě pracuje. Nový provozovatel musí ještě v bazénovém centru instalovat svůj hardware a software, řekl dnes ČTK Novák.

Rekonstrukci hotelu ve vlastnictví státu i bazénového centra ovlivnila pandemie koronaviru. Hotel je ale už z velké části opraven a od druhé poloviny června začal znovu přijímat hosty. Navazující rekonstrukce bazénů a budoucího saunového centra by měla úplně skončit na podzim. Bazény, jeden plavecký a jeden relaxační s vřídelní vodou, by ale měly první návštěvníky přivítat v neděli 22. srpna.

Hotel Thermal byl na základě architektonického návrhu Věry a Vladimíra Machoninových postaven ve druhé polovině 70. let pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Rekonstrukce, která začala loni, by měla stát podle původního zadání asi 580 milionů korun, přičemž 300 milionů na ni dal stát vkladem do základního jmění hotelu. Dalších 148 milionů korun projekt získal na energetické úspory ze Státního fondu životního prostředí, zbytek pokryje úvěr.

Video Lázeňská inspektorka: Co nabízí karlovarský Thermal - Nikola Forejtová, Jan Jedlička

Letos v červenci vláda rozhodla o dalším navýšení základního jmění hotelu o 300 milionů korun na 1,1 miliardy korun. Důvodem byl propad tržeb kvůli pandemii, růst cen stavebních prací a neočekávané náklady spojené s modernizací hotelu - jako například potřeba likvidace nebezpečných látek či nutnost sanace havarijních kovových konstrukcí.