Televize Apex vysílala video údajného cestovatele časem Edwarda, který ukázal fotografie pořízené podle jeho tvrzení v roce 5000. Vyobrazují americké město Los Angeles zatopené vodou. V budoucnosti prý hovořil s místními obyvateli, kteří mu prozradili, že k zaplavení došlo kvůli globálnímu oteplování, které způsobilo rozpuštění ledovců.

Do budoucnosti se prý vydal v roce 2004, kdy pracoval pro jednu z laboratoří v Los Angeles. Ten rok mu podle jeho slov byla nabídnuta účast na tajném experimentu, který ho vyslal tři tisíce let do budoucnosti. Na videu, které odvysílala televize Apex, má muž rozmazaný obličej a změněný hlas kvůli zachování tajné identity.

Futuristi na TikToku

Edward ovšem není jediný, kdo v nedávné době předstoupil před veřejnost jakožto údajný cestovatel v čase. Těmito cestovateli se to jen hemží na populární čínské sociální síti TikTok. Uživatel „futuretimetraveller“ před týdnem prohlásil, že přišel z roku 2491, a varoval před příchodem mimozemšťanů, kteří se mají na planetu Zemi dostat v roce 2022 a vyvolat válku s lidmi.

Další uživatel TikToku se nedávno nechal slyšet, že v budoucnosti se budou nad povrchem vznášet pyramidy. Apeloval na veřejnost, aby na tyto objekty nekoukali, až se jeho předpovědi naplní. Jiný uživatel vystupující pod přezdívkou „Time Voyager“ tvrdí, že z budoucnosti přicestoval v prosinci minulého roku. Podle něj nás v letošním létě čeká obrovská vlna, která má zasáhnout velkou část planety.

Rozdílné plynutí času na Zemi a v letadle

Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) poukázal na fakt, že sekundy v letadlech a satelitech ubíhají jinak než na Zemi. „Ačkoli lidé nemůžou vlézt do stroje času a vrátit se do minulosti, víme, že hodinky v letadlech a satelitech se pohybují jinak rychle než ty na Zemi,“ prohlásil Národní úřad pro letectví a vesmír.

„Nemůžeme použít stroj času, abychom cestovali stovky let do minulosti nebo budoucnosti. To se děje jen v knihách a filmech. Ale matematika cestování v čase ovlivňuje věci, které používáme každý den. Například GPS satelity,“ doplnil mluvčí NASA.