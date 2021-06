„Je to tady jako v Americe, domy jsou bez střech, poničené, stromy vyvrácené, průmyslové podniky, ty dva největší, co tady máme, mají vysklená okna. Momentálně lidi evakuujeme do sokolovny a zajišťujeme jim to nejnutnější. Jde o desítky lidí, především ty, co přišli o střechu nad hlavou,“ uvedl místostarosta zasažené obce Lužice Jakub Buchta.