Hotely musely platit za hudbu i z prázdných pokojů. Svaz autorů čeká pokuta 20,8 milionu

Rozhodnutí úřadu je pravomocné. Svaz se může bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, její podání ale neodkládá povinnost pokutu zaplatit.

Antimonopolní úřad potrestal Intergram za to, že od roku 2009 do roku 2014 vyžadoval po hotelech a dalších poskytovatelích ubytování platby za přijímače na pokojích bez ohledu na to, zda byl pokoj obsazený nebo prázdný.

„Požadavek platby odměny i tehdy, když není pokoj obsazen ubytovaným hostem a není mu tak poskytováno žádné protiplnění, nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku. Jednalo se o projev zneužití dominantního postavení Intergramu,“ uvedl Petr Mlsna. Intergram porušil svým jednáním nejen zákon o ochraně hospodářské soutěže, ale i článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť si na ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřenou obchodní podmínku, připomíná tisková zpráva.

Za stejný postup dostal loni na konci listopadu pravomocnou pokutu také Ochranný svaz autorský (OSA), tomu úřad uložil pokutu 10,67 milionu korun.

Intergram je kolektivní správce autorských práv, který zastupuje umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. Poplatek mu platí všichni uživatelé nahrávek, videoklipů a dalších předmětů chráněných autorským zákonem, kteří je zpřístupňují veřejnosti. V Česku jsou i další kolektivní správci, nejznámější je OSA, ale také literární a audiovizuální agentura Dilia nebo Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S).