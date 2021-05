Po Řecku je požár i na Kanárech a Tenerife ve stavu nouze. Jak dopadli čeští turisté?

Autor: for -

Dovolenkový ráj Tenerife vyhlásil ve čtvrtek nouzový stav kvůli lesnímu požáru poblíž národního parku Teide. Jak ale upozorňuje tamní server, nikdo nemusel být evakuován. Stav nouze byl vyhlášen kvůli tomu, že se nedařilo kvůli povětrnostním podmínkám a kvůli suchu oheň krotit.

Hasičům večer komplikovala práci teplota okolo 25 °C a vítr o rychlosti 30 km/h. Byly aktivovány dvě letecké síly vlády Kanárských ostrovů. Byl mobilizován vrtulník z El Hierro, vojáci z Lesních brigád a později i hydroplán. Podle údajů z Cabildo de Tenerife se na krocení ohně podílí asi 30 lidí.

Národní park v ohrožení?

Podle ředitele národního parku Teide Manuela Durbána nadále existují obavy, že by se mohl oheň poměrně rychle rozšířit a zasáhnout park. Uvedl, že kvůli velmi suché půdě by to mohlo zasáhnout i ohrožené druhy rostlin.

Požár na Tenerife | Reuters

Vypadá to ale, že turistům ani místním obyvatelům nehrozí bezprostřední nebezpečí. Okres Arico, kde je požár rozšířen, totiž není obydlen a je i v dostatečné vzdálenosti od dovolenkářů, jak dodává pro Blesk Zprávy mluvčí cestovní agentury INVIA Andrea Řezníčková.

Tamní média nicméně upozorňují na možná nebezpečí a na to, aby lidé do postižených míst nechodili a raději i omezili túry v přírodě.

Turistům nic nehrozí, a to ani v Řecku

Vedle Kanárských ostrovů pak hlásí velice rozsáhlý požár i pevninské Řecko. Blízko Athén se již několik dní snaží hasiči krotit oheň, který už zničil několik tisíc hektarů lesa a vyžádal si evakuaci 18 vesnic a osad a tří klášterů, uvedla agentura AP.

Podle informací Blesk Zpráv ale ani tady nejsou Češi v ohrožení. „Ve zmíněných destinacích nemáme hlášeny žádné problémy přímo v letoviscích, v místě jsou naši partneři, kteří by nám problémy hlásili. Většinou, pokud se objeví požáry v jižních destinacích, tak jsou na kopcích či vzdálených místech mimo dovolenkové resorty,“ uvádí pro Blesk Zprávy obchodní ředitel Exim tours Petr Kostka.

Podobně mluví za INVIA i Řezníčková. „Požár je na pevnině. Naši klienti létají na ostrovy,“ podotýká.