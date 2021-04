Do Česka se vrací zahraniční filmové štáby. Objem natáčení má dotáhnout rekordní roky

Objem filmového natáčení se letos vrátí na úroveň roku 2019, tedy na úroveň před koronavirovou pandemií. Rok 2019 byl přitom pro český filmový průmysl zatím rekordní, díky systému filmových pobídek přiteklo do České republiky devět miliard korun zahraničních investic. Uvedl to v tiskové zprávě Státní fond kinematografie. Pro opětovný příliv zahraničních štábů by ale podle fondu bylo potřeba stejně jako v roce 2019 navýšit rozpočet systému pobídek z 800 milionů korun alespoň o dalších 500 milionů.