Romana (43) je na hraně sil, pro postiženou dceru shání auto. „Oporou je mi jen syn“

Autor: Nikola Forejtová -

Občas nám život postaví do cesty spoustu překážek, kterým je nutné se postavit a zvládnout je. A často nám život zkomplikuje vzácné onemocnění nebo vrozená vada. Markétka (11) se již narodila jako těžce zdravotně postižená a ačkoliv nešetří úsměvy, její mamince již pozitiva dochází. Na výchovu svých dvou dětí zůstala sama a téměř nepohyblivá Markétka potřebuje zvláštní péči. K té se ale musí dopravit, a právě proto se maminka rozhodla žádat o pomoc. Potřebuje speciální auto, aby mohla dceři dopřát pokrok v jejím vývoji a sobě trošku více času na práci a na šestnáctiletého syna.

Markétka (11) je bojovnice. Ačkoliv se narodila s těžkou mentální retardací a s epileptickým syndromem, překypuje úsměvy a pomalu a polehoučku dělá pokroky. Začíná chodit s pomocí a poznávat svět, přesto potřebuje celodenní péči, kterou jí poskytují její maminka Romana (43) a bratr Matěj (16). „Syn je prostě úžasný. Má myšlení jako dospělý. Sestře pomáhá, přebaluje jí a poskytuje jí péči, až mi z toho padá brada. To, jak spolu fungují a jakým směrem chce syn v životě jít, je prostě skvělé,“ popisuje Blesk Zprávám Romana svou rodinu. Za pomocí jezdí i 70 kilometrů daleko Takováto péče ale není jednoduchá, a to jak fyzicky, tak i psychicky. „Malá nekomunikuje, jen se mračí a kníká. Víme tak jen to, že jí něco vadí, ale nevíme co. Pak jste kolikrát celý den jako na trní, chcete jí pomoct, ale nevíte jak (…) Je hodně náročné být v takovém zápřahu celý den a každý den v roce,“ pokračuje Romana. Markétka (11) se konečně učí samostatně chodit. Maminka Romana ale život bez auta nezvládne | Archiv Romany Markétka si navíc nevystačí jen s milujícím bratrem a maminkou. Potřebuje profesionální péči, stacionáře a rehabilitace, které ji doslova rozhýbou a pomohou se alespoň trošku osamostatnit. Tato pomoc je ale kolikrát daleko od domova. „Naše finanční situace je nyní náročná. Markétce začala škola, takže dojíždíme 2x týdně 72 km daleko z našeho domova. Zde dcera také rehabilituje. Absolvovali jsme zde již cca 10krát pobyt TheraSuit, který dceři pomohl a díky němu se již snaží chodit sama s pomocí, což je pro mě opravdu velký pokrok a velká pomoc. Váží totiž 52 kg, měří 150 cm a sama jsem po autonehodě s trvalými následky, vyvrknutou krční páteří a je pro mě problém dceru přenášet,“ popsala Romana organizaci Patron dětí, kam se obrátila pro pomoc. Cesta veřejnou dopravou je tak téměř nemyslitelná. Jak Romana doplňuje pro Blesk Zprávy, na vesnici jsou navíc špatné spoje a neustálé zastavování a přestupování je náročné jak pro Markétku, tak i pro maminku samotnou. Říct si o pomoc? Musela jsem si to v sobě srovnat Pečovatelé mají samozřejmě možnosti pomoci od státu. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje ze zákona příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají. Co se týče příspěvku na mobilitu, ta je vyplácená měsíčně a v pevné výši 550 korun, jak uvádí MPSV na svých stránkách. Bohužel, jak zmiňuje Romana ale i řada dalších pečujících, tato pomoc není zcela dostatečná. Buď je finanční náplast malá, nebo se dlouhou dobu čeká na poskytnutí zdravotní pomůcky. Maminka Jana dostala padáka: „Korona mě srazila na kolena.“ V ČR přibyli covidoví samoživitelé Romaně, ale i řadě dalších, tak kolikrát nezbude nic jiného, než se obrátit na různorodé organizace. „Bylo těžké si říci o pomoc, musela jsem si to nejdříve sama v sobě srovnat. Dříve jsem totiž byla samostatná. Vydělávala jsem poměrně dobré peníze a měla jsem dobrou práci. Manžel, který mě v těhotenství opustil, navíc řídil kamion, takže jsem domácnost i v tu dobu vedla vlastně sama,“ podotýká Romana pro Blesk Zprávy, která radí i ostatním lidem v těžké životní situaci, aby se nebáli říci si o pomoc. „Bez auta to prostě nejde“ Některé věci jsou navíc příliš nákladné, než aby je mohla rodina uplatit jen z výplaty a dávek. V případě Romany je řeč o autě, které je se zvyšujícími se potřebami Markétky nezbytné. „Vzhledem k tomu, jak je již dcera veliká, se zvětšily i nároky na přepravu. Momentálně máme auto, které je sice upravené, ale pro malé děvčátko. Navíc i tyto speciální úpravy jsou již opotřebené a mám obavu, že každou chvílí přestanou pomáhat,“ zmiňuje maminka. Shání tak dárce, kteří by jí pomohli sehnat finance na speciální vozidlo se schůdkami, polohovatelnou sedačkou pro dceru a s madlem.

Pomocnou ruku nabídla organizace Patron dětí, která vybírá na svých stránkách peníze od dárců. Organizace si zakládá na tom, aby byly příběhy prověřené, v Romany příběhu se tak objevuje ještě patronka Dita, která zná Romanu z jejích návštěv v nemocnici.

Romana nyní doufá, že se kvůli stíženým podmínkám nezastaví Markétky vývoj. „Chci vidět ty pokroky, chci aby byla samostatnější a rozchodila se. Když dokáže dojít do skříňky, která je kousek od ní, začne se posouvat i psychicky. Začne přemýšlet, co v ní je a jak se to dá používat,“ myslí si maminka.

Potřebujete pomoct s tíživou životní situací? Znáte ve svém okolí někoho, kdo by potřeboval podpořit a podržet? Obraťte se i na náš charitativní projekt Srdce pro Vás.