Kravské mléko obsahuje hormony a způsobuje cukrovku? Vědci vyvrací nejčastější mýty

Kravské mléko je zdravé - to už nám říkaly naše babičky. Mléko je zdrojem vápníku, bílkovin, vitamínů a minerálů a může chránit před cukrovkou 2. typu. Přesto je konzumace kravského mléko opředena ředou mýtů, např. že se po něm tloustne, způsobuje akné, je v něm příliš mnoho cukru a také nebezpečné hormony a antibiotika. Britská spotřebitelská organizace Which? zjišťovala, co je pravdy na tom, že kravské mléko škodí zdraví.