Otužování fenoménem covidové doby? Herec Pavel: Je to způsob, jak se z toho nezbláznit

Sociální sítě v posledních měsících zaplavují fotografie nadšenců, kteří se fotí ponoření do vody, ač teploty klesaly pod nulu. Otužování je fenomén, kterému propadla řada lidí včetně celebrit. Herec a zpěvák z plzeňského divadla J. K. Tyla Pavel Režný (30) se rozhodl udržet se do rozvolnění kulturních akcí ve formě právě díky otužování. Jak řekl Blesk Zprávám praktický lékař Roman Houska, rozmach otužování je zřejmě spojen s pandemií koronaviru, kdy lidé doufají, že si tak posílí imunitu. Jak postupovat, pokud se chcete začít otužovat?

Pavel Režný prožívá to samé, co všichni umělci v této zemi. Na jaře loňského roku se kultura zcela zastavila. Kvůli zlepšující se situaci se herci těsně před létem na jeviště vrátili. Jenže od podzimu už jsou divadla opět zavřená.Pokud herci mohli, hráli pro prázdná hlediště, aby „udrželi formu“, případně zkoušeli premiéry „do šuplíku“.

Aby se Pavel udržel v kondici, začal se věnoval zdravému životnímu stylu a s tím spojeným otužováním.

„Přitom ještě během následných prázdnin jsem měl problém vlézt do venkovní vody, pokud měla méně než 22 stupňů. O pár měsíců později jsem si už sekal díru v ledu,“ směje se Pavel. Jemu samotnému se zdá, že otužování je nyní trend.

„Ale připadá mi, že se spousta lidí otužuje jen proto, aby měli cool fotku na instagramu - vběhnout do vody, přidřepnout si, udělat fotku a za 10 vteřin zase ven. Toto ‚otužování‘ vašemu tělu opravdu nic nedá a spíš mu to může uškodit,“ upozorňuje.

Je za nárůstem otužilců covid?

Praktický lékař MUDr. Roman Houska z Mostu je sám velkým příznivcem otužování. Otužuje se poslední tři roky a radí to i svým pacientům.

„Mám také pocit, že otužování je velký fenomém, možná je to tím, že to vidíme více na sociálních sítích a média se o to zajímají. Pokud bych měl vycházet ze situace u nás v Mostě, tak poté, co se tu otevřelo v létě jezero Most, tak se tam v zimě chodilo otužovat skutečně hodně lidí,“ řekl Roman Houska Blesk Zprávám.

Lékař připouští, že je možné, že za vzestupem nadšených otužilců stojí i pandemie koronaviru.



„Vždy se říkalo, že otužování posiluje imunitní systém, a lidé nejsou tolik náchylní k virozám a covidová infekce je viróza. Tak možná někteří lidé si řekli, že otužování je jeden ze způsobů, jak viróze předcházet, takže pandemie covidu v tom může hrát roli,“ myslí si praktický lékař.

Jak začít s otužováním?

Pavel Režný se domnívá, že pokud někdo o otužování uvažuje, měl by si o tom zjistit alespoň základní informace. On sám vše konzultoval s trenérem.

„Potom byla moje cesta k díře v ledu poměrně rychlá. Přes kontrastní sprchy, tedy střídání teplé a studené vody, ledovou sprchu na konci ranního sprchování, po otužování se ve venkovní vodě,“ vysvětluje Pavel.

Jeho slova potvrzuje i lékař. „Pokud chcete začít s otužováním, doporučuji začít v létě. Začněte se sprchovat studenou vodou, vždy pár minut. Z osobní zkušenosti si myslím, že je lepší ráno, protože se člověk příjemně probere a nabudí,“ radí Roman Houska.

Začít můžete samozřejmě koupáním v přírodních vodách, ale opět začínejte v létě.

„Jak se přiblíží podzim, můžete s otužováním v přírodní vodě pokračovat. Voda postupně chladne, ale ještě není tak ledová jako uprostřed zimy,“ pokračuje lékař.

Neměli byste začínat bez přípravy a navíc v zimě, i když podle Housky to někteří lidé tak dělají, ačkoliv to není zrovna bezpečný postup.

Do ledové vody vstupujte pomalu

„Do vody se neskáče ani po hlavě, ani po nohou, otužilec by měl do vody vstupovat pomalu, aby tělo neutrpělo šok,“ varuje lékař s tím, že byste se neměli vydávat otužovat k vodě sami. Stát se může cokoliv a je možné, že budete potřebovat pomoci.

Lékař by doporučil otužování téměř každému. Je dobré se ale nejdříve poradit se specialistou, například klidně i s praktickým lékařem.

To je krásná zima! Otužilci naskákali do ledové vody a pak se proháněli na sáních

10 minut v ledové vodě, v tričku do práce

Pavel podle svých slov vydržel v ledové vodě nejdéle 10 minut. Každé ráno si dává ledovou sprchu a o víkendu vyráží k jezírku.

„Také se v průběhu dne snažím otužovat venku - vzduchem. O tomto způsobu otužování se málo mluví, ale benefity jsou dost podobné tomu klasickému. Pro spoustu lidí to bude nejjednodušší způsob, jak se začít otužovat - vezmete si o vrstvu oblečení méně. Já tak chodím do divadla například jen v tričku, přestože je kolem sníh. Nebo jsem teď během slunnějších dnů už vytáhl i kraťasy,“ vysvětluje mladý muž.

Otužováním k psychické pohodě

Roman Houska si myslí, že otužování může mít prospěšný vliv na duševní zdraví. „Když já sám z vody vylezu, cítím se duševně spokojený a veselý, zkrátka v psychické pohodě,“ říká k tomu lékař.

Podobně to vnímá i Pavel Režný. „V téhle složité době je to pro mě určitá forma meditace. Způsob jak se z toho, co se děje ve světě, nezbláznit. V ledové vodě se soustředíte jen na svůj dech a na to, aby se tělo dokázalo vypořádat se stresem. Soustředěné hluboké dýchání je neskutečná podpora psychické kondice,“ uzavírá.