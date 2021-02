Úprava se týká tzv. Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro základní vzdělání, dokumentů, které představují kostru toho, co mají učitelé vyučovat. Jednotlivé školy si z nich mohou vytvářet vlastní učební plány a určitá témata přidávat navíc, nicméně jde o základní rámec znalostí, které by děti během docházení do škol měly získat.

O potřebě revize RVP se diskutuje dlouho. Se změnou počítá i Strategie vzdělávání do roku 2030+, kterou loni schválila vláda, současné plány totiž nereflektují masivní nástup digitálních technologií – sociálních sítí, umělé inteligence či chytrých telefonů. Ministerstvo proto v lednu představilo první balíček úprav RVP s tím, že větší změny by měly přijít během pár let. Základní školy mohou nové plány začít používat od září 2021, nejpozději se jim první stupně musí přizpůsobit v září 2023, druhé pak o rok později.

Revidované RVP obsahují avizovaný důraz na výuku informatiky, aby se ale v návaznosti nezvětšilo množství látky, kterou děti musejí přijímat, přistoupilo se ke škrtům v jiných předmětech. Zatímco český jazyk, matematika, cizí jazyky a tělocvik zůstaly prakticky netknuté, v přírodních vědách, dějepise či výtvarné a hudební výchově se mazalo značně. Vyřazena byla ta témata, která odborníci ministerstva vyhodnotili jako příliš náročná nebo vyžadující příliš intenzivní „biflování“.

Velkou mírou byla v těchto škrtech zasažena fyzika. Děti se podle nových plánů mohou rozloučit s počítáním Ohmova zákona, výkladem o přeměnách různých forem energie, rozlišováním hvězd a planet podle jejich vlastností či Newtonovými zákony.

Akademici ke změnám: Můžou být škodlivé

Fyzici a další přírodovědci jsou však přesvědčeni, že uvedené okruhy do škol patří. „Aktuální revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání považujeme za nedomyšlenou, nekoncepční a v konkrétnostech škodlivou,“ píší v otevřeném dopise určeném ministru školství Robertu Plagovi (za ANO). Podepsáni jsou odborníci mimo jiné z Akademie věd ČR, Jednoty českých matematiků a fyziků, Českého vysokého učení technického, Masarykovy univerzity, Karlovy univerzity či Ostravské univerzity.

Podle nich je pravda, že formulace vzdělávacích programů pro celou populaci je složitá. „Tím více vidíme potřebu efektivní spolupráce a hledání přijatelných kompromisů mezi různými pohledy; jiné názory a představy mají jistě tzv. experti na vzdělávání a jiné názory a zkušenosti mají ti, kteří v dané oblasti žijí a prakticky působí, v našem případě učitelé i vědci,“ upozorňují signatáři dopisu s tím, že na dalších úpravách jsou ochotni se podílet.

Fyzika to podle akademiků „schytala“ neodůvodněně. Škrtnutí Newtonových zákonů interpretují jako „rezignaci na racionální chápání běžných reálných dějů v našem světě a současně jako zahození stále užitečné součásti našeho civilizačního vědomí“ a podobně komentují vypuštěný výklad o přeměnách energie.

Odmítají také argument, že pro dnešní děti jsou tato témata příliš náročná. „Zdůvodnění, že škrty ve fyzikální oblasti jsou zdůvodněny obtížností látky, ovšem i se znalostí reálného stavu ve školách nemůžeme přijmout,“ uvádějí signatáři.

Škola musí zasít semínko poznání, říká fyzik

Podle fyzika Jiřího Dolejšího z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy přesně tímto stylem, jako vynecháním Newtonových zákonů v učivu základních škol, dochází k postupnému snižování znalostí v populaci. Hrozí, že lidé přestanou rozumět základním životním situacím, ale hlavně nebudou mít touhu jim rozumět. Pro Blesk Zprávy popsal svůj pohled:

„Když se Newtonovy zákony vyškrtnou z témat, které by měli žáci základní školy zvládnout, nestane se nic zas tak moc dramatického - jen postupně celá populace bude ještě méně rozumět tomu, co se děje kolem nás, bude ještě náchylnější uvěřit pitomostem, které jí někdo naservíruje na sociálních sítích. Newtonovy zákony jsou totiž velmi stručnou formulací zkušenosti s chováním reálného světa.

Kvalifikovaní fyzikáři, kterých mimochodem kvapem ubývá, to budou učit dál, ministerstvo tomu nebrání, jen nebude vyžadovat. A ti ostatní „odborníci“, kteří je časem asi nahradí, to učit nebudou muset. Stejně pak ale možná zůstanou kurzy bezpečné jízdy, kde se instruktoři pokoušejí vysvětlit, co se s autem děje, když schází síla, která by je donutila zatáčet (podle 2. NZ) a auto jede rovně do příkopu (podle 1. NZ).

Příbuzným obětí dopravní nehody možná někdo vysvětlí, že to SUV působilo na kandelábr u cesty stejnou silou jako kandelábr na SUV (podle 3. NZ). Skoro všechno o Newtonových zákonech se sice najde na webu, jen v jistých chvilkách rozhoduje, čemu člověk opravdu rozumí a má zažité. Škole se nemůže podařit naučit vše potřebné, ale mohla by alespoň zasít semínka poznání. A měli bychom to od ní vyžadovat.“

Ministerstvo: Fyzika se klidně dál může učit při staru

Ministerstvo školství prostřednictvím své mluvčí Anety Lednové zdůrazňuje, že revize RVP je nutná, informatika byla nesmírně podhodnocená. „Předně je nutné si uvědomit, že od zavedení RVP uplynulo více než patnáct let (2004), přičemž od té doby došlo k významným posunům ve vývoji pro život potřebných kompetencí. Aktualizované RVP ZV přináší v nové Informatice a v digitální kompetenci kromě základů uživatelských dovedností pro práci se zařízeními a aplikacemi důraz na informatické myšlení, tj. schopnost strukturovaně přemýšlet, a to i s pomocí počítačů a aplikací,“ uvedla Lednová pro Blesk Zprávy.

I ona potvrdila, že pokud školy škrtat dělat nechtějí, tak nemusí. „Rámcový vzdělávací program je souhrnem požadavků na obsah vzdělání a neuvedení určitého konkrétního obsahu v souboru požadavků neznamená, že daný obsah nemohou školy vyučovat, ale pouze to, že není požadován jako povinný. Fyziku tak mohou školy ponechat beze změny, pokud zvládnou nově přidané obsahy informatiky. Kromě informatiky nejsou povinné žádné úpravy ve všech dalších předmětech,“ vysvětluje mluvčí ministerstva.

Jak resort témata posuzoval, která jsou příliš náročná a která ne, Lednová neuvedla, zmínila nicméně, že na změnách spolupracovaly pedagogické fakulty. Školám podle mluvčí byla schválně nechána tzv. disponibilní časová dotace, kdy mají možnost extra čas věnovat tomu, co uznají za vhodné. Pokud do něj budou chtít zařadit třeba Newtonovy zákony, můžou.