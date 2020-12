Celosvětová spotřeba piva se vloni druhým rokem za sebou zvýšila, k růstu přispěla silnější poptávka v Asii a Africe. V přepočtu na obyvatele vykázala nejvyšší spotřebu Česká republika, a to 188,6 litru. Na první příčce se tak drží již 27 let. Vyplývá to podle agentury Kjódó z dnešních údajů přední japonské nápojové společnosti Kirin Holdings.