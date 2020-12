Charitativní aukce Pilsner Urquell: Příběh lahví, které vydělaly přes 13 milionů

Autor: Václav Mlynář a Jakub Pollág

Nejvyšší vydražená částka: 700 000 korun

Celkový výtěžek aukce: 2 759 988 korun

Autory designu jsou Václav Mlynář a Jakub Pollág ze studia deFORM. V roce, kdy jsme si připomínali založení Československa, bylo cílem vytvořit takovou lahev, která by svým designem oslavovala 100 let republiky. Aukční lahve se vyráběly v přední české sklárně Bomma, která kombinuje osvědčené sklářské postupy se současnými technologiemi. Každá z aukčních lahví reprezentuje jednu dekádu posledních sta let prostřednictvím milníku, který připíjí na hodnotu reprezentující danou událost. Po obvodu každé z lahví je vybroušeno sto faset jako symbol výročí sta let, a do křišťálové zátky je vtisknuta československá trikolora. Ročník 2018 byl rekordní, vydražila se zatím nejvyšší částka v historii projektu a to 2 759 988 korun. Rekordní byla i suma, za kterou se prodala nejdražší lahev.