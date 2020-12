Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek, aby pokryla potřeby dospělého s dítětem, volný čas i menší spoření, by měla letos činit 32 438 korun hrubého. V Praze by to bylo kvůli vyšším nákladům 37 987 korun. Spočítal to tým odborníků z platformy pro minimální důstojnou mzdu. Zohlednil náklady na jídlo, bydlení, oblečení, dopravu, zdraví, vzdělání, mobil, internet i menší rezervu. Proti loňsku se částky zvedly o 3,1 procenta.