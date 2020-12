Internetové obchody nabraly posily. Zamířily sem letušky, servírky, muzikanti i recepční

Obsadit volná místa neměl na rozdíl od předchozích let problém například e-shop Mall.cz. Podle jeho mluvčí Pavly Hobíkové totiž mnoho lidí ztratilo kvůli pandemii práci. „Ve velkém se tak o zaměstnání ve skladu, na výdejních místech nebo zákaznické lince hlásili lidé z gastronomie, hotelnictví nebo cestovního ruchu,“ uvedla. Tedy například servírky nebo kuchaři.

Internetový obchod s cyklistickým vybavením bikero.cz zavedl vlastní kurýry, kteří zákazníkům zboží doručí osobně. Chce tak garantovat s objednávkou do 20. prosince doručení do Štědrého dne. Podle ředitele e-shopu Martina Kudrny se podařilo zvýšit kapacitu služby „bikero kurýra“ skokově. Většina najatých řidičů přitom před pandemií působila v cestovním ruchu. „Mám radost, že tímto projektem dáváme práci lidem, pro které je aktuální situace obzvlášť složitá,“ dodal Kudrna.

Na pracovním trhu byla volná kapacita

Společnost Alza podle své mluvčí Daniely Chovancové před sezonou posílila své stavy o stovky pracovníků. „Za poslední dva měsíce jsme tak přivítali více než 500 nových zaměstnanců a brigádníků ve všech zemích, ve kterých Alza působí. O brigádnické pozice je obrovský zájem a hlásí se stovky kandidátů každý týden,“ uvedla. Volná místa se podle ní letos obsazovala lépe i díky tomu, že na pracovním trhu byla volná kapacita z oborů zasažených koronavirovou krizí.

Video Žně internetových obchodů: Česká dvojka Mall.cz si prošla největším náborem lidí vůbec - Markéta Volfová, Lukáš Červený

Kvůli předvánoční špičce najala společnost Amazon do svého distribučního centra v Dobrovízi u Prahy tři tisíce sezonních pracovníků. „Právě díky personálnímu posílení provozu jsme v tomto období schopni zajistit včasné doručování objednávek k zákazníkům. Zřejmě i vlivem aktuální pandemické situace jsme oproti loňsku při náboru zaznamenali výrazně vyšší zájem ze strany pracovníků přicházejících ze segmentu gastronomie a služeb,“ uvedla PR manažerka Amazonu Miroslava Jozová.

Obraty kolem 65 miliard korun

Přes posílené kapacity e-shopy nabádají k včasnému nákupu, aby se lidé vyhnuli stresu z toho, zda zásilka dorazí včas. Hobíková z Mallu při nákupech na poslední chvíli doporučuje osobní vyzvednutí v Mall shopech nebo boxech. Alza podle Chovancové násobně rozšířila síť Alzaboxů i službu AlzaExpress s instalací velkých domácích spotřebičů a televizí, doplnila.

Obraty internetových obchodů za předvánoční období by podle Asociace pro elektronickou komerci letos mohly být kolem 65 miliard korun. Znamenalo by to meziroční růst o více než čtvrtinu. Vrchol prodejů se očekává v týdnech od pondělí 7. prosince až do Vánoc.