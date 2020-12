O změnách ve vedení Českých drah dnes rozhodla dozorčí rada podniku, oznámila společnost. Volbu Ivana Bednárika vysvětlil předseda dozorčí rady Pavel Kysilka.

„Jako dlouholetý předseda představenstva ČD Cargo prokázal Ivan Bednárik, že má klíčové předpoklady k tomu, aby provedl i České dráhy nadcházející náročnou etapou. Národní dopravce utrpěl v důsledku pandemie covid-19 ztráty v řádech miliard korun. Nyní musí najít cesty, jak udržet a posílit svou finanční pozici a pokračovat v náročném investičním programu i zkvalitňování svých služeb,“ uvedl Kysilka.

České dráhy letos v pololetí kvůli koronavirové krizi zaznamenaly ztrátu téměř dvě miliardy korun. Za celý letošní rok podnik počítá se ztrátami příjmu z jízdného za více než tři miliardy korun.

Skupinu Českých drah tvoří osobní dopravce a nákladní ČD Cargo. Do skupiny patří i Výzkumný ústav železniční, poskytovatel datových služeb ČD Telematika nebo poskytovatel ICT služeb ČD Informační systémy. Skupina zaměstnává kolem 23.500 lidí.

Nebeský byl v čele státního dopravce od loňského září. Ve vedení však zůstává, přesune se na post místopředsedy představenstva. „Představenstvo pod jeho vedením dokázalo rychle reagovat na krizový vývoj a v naprosto nestandardních podmínkách uřídit jednu z největších společností v zemi,“ podotkl Kysilka.

Ve vedení podniku naopak úplně končí dosavadní náměstek generálního ředitele ČD Patrik Horný, který zodpovídal za ekonomiku.

Změny by podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) měly podnik posílit v době krize a jeho finanční řízení.

Ještě před dnešním rozhodnutím rady vysvětlil ministr Havlíček předpokládaný konec Nebeského tím, že Nebeský není typickým krizovým manažerem. Jako místopředseda bude odpovídat za oblasti projektového řízení, dotací a IT a s tím spojenou digitalizaci služeb a procesů. Společnost si od efektivity těchto částí slibuje úsporu nákladů.

Přehled generálních ředitelů ČD od roku 2003

Dalibor Zelený, leden 2003 - březen 2003

Petr Kousal, březen 2003 - květen 2005

Josef Bazala, květen 2005 - leden 2008

Petr Žaluda, únor 2008 - červenec 2013

Dalibor Zelený, červenec 2013 - únor 2014

Daniel Kurucz, únor 2014 - listopad 2014

Pavel Krtek, listopad 2014 - září 2018

Miroslav Kupec, září 2018 - červen 2019

Václav Nebeský, září 2019 - prosinec 2020

Ivan Bednárik, od prosince 2020

Kdo je Ivan Bednárik?

Ivan Bednárik maturoval na gymnáziu ve Zlatých Moravcích na Slovensku, poté studoval management na vysoké škole spadající pod Univerzitu Nového Jižního Walesu v australském Sydney; v roce 2017 absolvoval Central European Management Institute (CEMI), má titul MBA.

Od roku 1995 působil v manažerských pozicích několika firem zabývajících se obchodem a spedicí - byl mj. členem představenstva a obchodním ředitelem slovenské Express Group, která spadá do skupiny firem kolem významného slovenského podnikatele Alexeje Beljajeva.

Předsedou představenstva a generálním ředitelem nákladního dopravce ČD Cargo byl od listopadu 2014, loni získal další pětiletou smlouvu. Na Bednárikovo působení v čele ČD Cargo většina expertů pohlíží pozitivně, státní nákladní dopravce se za uplynulých šest let dostal z výrazných ztrát do stamilionových zisků, loni to bylo 608 milionů korun. V letošním prvním pololetí však kvůli koronavirem způsobené krizi také ČD Cargo zaznamenalo ztrátu 44 milionů korun.

Za Bednárika ČD Cargo mimo jiné modernizovalo lokomotivní park, koupilo vícesystémové lokomotivy Siemens Vectron a Bombardier Traxx, firma přistoupila také k rekonstrukcím dieselových lokomotiv. Společnost nakupovala také vagóny, ať už stovku nových cisternových, plošinové vozy pro přepravu širokého spektra komodit s využitím vyměnitelných nástaveb nebo další univerzálněji použitelné nákladní vozy.

ČD Cargo v posledních letech také upevňovalo postavení na zahraničních trzích, sám Bednárik upozornil například na dopravu uhlí z Horního Slezska do varšavských tepláren, zboží z polských baltských přístavů do České republiky nebo kontejnery z překladišť na polsko-běloruské hranici. „Každopádně platí, že ČD Cargo se z dopravce původně svázaného státní hranicí České republiky v posledních letech stává respektovaným evropským subjektem,“ řekl letos v červnu deníku Právo.

Pod jeho vedením se ČD Cargo snažilo zbavovat nevýhodných smluv, například před lety uzavřeného kontraktu na pronájem hal v Lovosicích. Na seznam nespolehlivých dodavatelů pak zařadilo firmy ze skupiny Rail Invest bratrů Šuškových, dříve hlavního dodavatele vagónů a jejich oprav pro ČD Cargo. Ti se ale proti tomuto kroku brání.

Letos začala policie na základě trestního oznámení prošetřovat nákup vagónů od slovenské společnosti SMK. ČD Cargo si za zakázkou stojí, podle jeho vedení je oznámení jen útokem ze strany Rail Invest.