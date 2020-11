Solidarita Čechů je bezbřehá a koronakrize to dokázala. Občas ale dary zamíří na nesprávné místo. To se stalo i v případě nedávného pozdvižení na již zaniklé facebookové stránce Klubu svobodných matek. Místní dárci totiž zjistili, že jedna z maminek, Jitka, nejenže získává nepřiměřené množství darů, ale občas se její žádosti v lecčems protiřečí. Usilovným hledáním se podařilo zjistit, že Jitka svůj osud dramatizovala a dokonce i lhala o tom, že má vážně nemocné dcery. Předběžné výpočty počítají s tím, že se jí podařilo neprávem získat dary v hodnotě více jak 100 tisíc. Jitka se nyní začala kát, i tak ale způsobila rozpad skupiny, kde si pomáhalo 13 tisíc lidí. A oslovené ženy se bojí i dalších dopadů.

Jitka K. vždy dokázala tasit srdceryvný střípek ze svého života. Od partnera ve vězení, přes vážně nemocné dcery a strádající koťátka, až po dům v exekuci. Vše má ale jeden velký a podstatný háček. Život k Jitce nebyl vždycky tak krutý, jak popisovala.

Život jí měl uštědřit velkou ránu především v podobě vážného onemocnění u jedné z dcer. Jitka K. sáhla po cystické fibróze. Tedy po onemocnění, které doslova zahleňuje celé tělo a vytváří pro pacienty typický slaný pot. Jitka se toho nebála. Sáhnula po staré fotce dcery z nemocnice, načetla si nějaké informace a čile na svém profilu a v řadě skupin žádala o pomoc. Druhá dcera zas nešťastnou shodou náhod a událostí skončila podle jejího tvrzení na onkologii.

100 tisíc a stovky dárkyň

Solidární Češi zasáhli okamžitě. Brzy se Jitce plnil dům dary, ať už v podobě drahých a speciálních potravin či v podobě drobného finančního příspěvku do domácnosti. Jitce jako pomyslná dojná kráva posloužila především skupina na FB, která byla až donedávna zřizovaná neziskovou organizací Klub svobodných matek. Zde vždy vyslovila žádost o pomoc a následně sdílela na zdi skupiny poděkování.

Některým dárkyním ale přišla pomoc přes míru, a tak si na Jitku posvítily. Brzy poté zahltily skupinu desítky okopírovaných žádostí a díků Jitky K. A řada věcí v nich výrazně neseděla. A to i věk dcer. Zatímco jinde se jednalo o holčičky ve věku 9 a 11, jinde to bylo 13 a 16. Někde se dokonce jednalo o syny.

Dary na základě smyšlených příběhů začala podle dárkyň čerpat v prosinci loňského roku. „Podezření vzniklo už asi před půl rokem. Začali jsme více dělat terénní práci. Prověřovali jsme to a ze všech stran nám lidé potvrzovali, že má holčičky nemocné. Říkali to i lidé z její bezprostřední blízkosti, takže byla důvěryhodným příjemcem pomoci,“ popisuje Blesk Zprávám pozadí příběhu dárkyně Silvie Dymáková, která přerozděluje dary pro osamělé maminky za spolek Příběhy lidí.

Silvie sepsala fakta o Jitce pár dní poté, co se na podvod přišlo. Předběžně se jí i povedlo vyčíslit, jaké jsou vlastně škody - respektive kolik peněz se povedlo Jitce získat od dobrosrdečných dárců. „Předběžně se to povedlo vyčíslit na cca 100 tisíc korun. Není to odhad, je to dohromady součet zjištěných finančních darů a alespoň orientační hodnota darů věcných, jako fotoaparát, flétny, postele, matrace, notebooky, televizi, PSP,“ vypočítává Silvie s důrazem na to, že ještě zdaleka není u konce a s poznámkou, že se částka bude zvyšovat, jelikož se řada dárců ještě nepřihlásila.

Jiné zdroje hovoří i o mnohem větší částce. „Nám to vyšlo v prvních odhadech na asi 200 tisíc,“ uvedla pro Blesk Zprávy ředitelka neziskové organizace Klub svobodných matek Dana Pavlousková,. Právě KSM byl zřizovatelem FB skupiny, jejíž další fungování bylo po tomto incidentu zastaveno.

„Po třech letech svého fungování naplnila svůj účel, pospojovala tisícovky samoživitelek mezi sebou a pro svůj původní účel, pro který byl založena, už formát takto velké skupiny nebyl vyhovující. Zrušení zároveň slouží k tomu, aby se již nemohly stávat politováníhodné - byť ojedinělé - události, jako ta v minulém týdnu,“ řekla důvod zrušení FB skupiny Blesk Zprávám Pavlousková.

Pavlousková: Ženská p*tomá, vrhá to špatné světlo

Blesk Zprávy se po KSM snažily získat odpověď, jak je možné, že se Jitce dařilo čerpat dary v takovém množství a po tak dlouhou dobu. „Nechci, aby naši dárci měli pocit, že nám poslali peníze a já to pak posílala podvodnici. Je nutné zmínit, že Jitka K. neposlala oficiální žádost na neziskovku. Tím to nechci smazávat, je to průšvih, ale FB skupina měla ve svých pravidlech jasně napsané, že zdejší členové nejsou prověřování,“ brání se pro Blesk Pavlousková. Uznává sice, že nad skupinou měla zodpovědnost, nemyslí si ale, že šlo všechny členy perfektně ohlídat.

Dana Pavlousková | Dana Pavlousková

Podle Silvie Dymákové ale bylo na Jitku K. velice často upozorňováno jako na nejpotřebnější maminku. „Byla pomalu ikonou skupiny,“ uvádí pro Blesk Zprávy. „Na druhou stranu je obecně těžké příjemce pomoci prověřovat. Není to legrace, ale zde si myslím, že to šlo uhlídat,“ dodává Dymáková.

Podle Pavlouskové se podobným případům předchází právě ověřováním přímo u neziskovky, vlastním pátráním ale i dodržováním mechanismů. „Já tam několikrát psala, aby se tam ženy hlavně nesnažily zakládat sbírky, které mohou být i protizákonné. A že za příjemce darů neručíme (…) Byla to skupina na celou ČR, je tam 13 tisíc lidí, tak se to neuhlídá,“ pokračuje ředitelka KSM.

„Osobně mě nastalá situace nesmírně mrzí, a to z toho důvodu, že případ jedné p*tomé ženské, která zneužila solidarity a dobré vůle dárců, může poškodit tisíce dalších samoživitelek,“ dodává nazlobená Pavlousková.

Lítost nad činem projevila i Jitka K. „Tohle jsem opravdu nechtěla a hledám si práci. Jsem v klubu od založení a jsem na dcerky sama a žila jsem s člověkem co mě a dcerkám moc ublížil a zadlužil. Můj příběh je hodně dlouhý. Prosím vzkažte všem, že se jim moc omlouvám,“ reaguje pro Blesk Zprávy Jitka K.

Dymáková: Je to zrůdné, ale drtivá většina žen pomoc potřebuje

I podle Dymákové to může status samoživitelek poškodit. „Bojím se toho, že tento nelichotivý případ poškodí ostatní maminky. Přitom drtivá většina tu pomoc opravdu potřebuje. Podvodníci ale prostě jsou a budou. To je věc, se kterou nic neuděláme,“ řekla Blesk Zprávám. Dymáková má ostatně s osamocenými maminkami zkušenosti, a to i díky své práci ve spolku Příběhy lidí.

Dymáková se svěřila, že se obává i následků po zveřejnění příběhu, protože téma samoživitelek je křehké a zrádné. „Já jsem hrozně vděčná za dary, které nám lidé posílají, a chci, aby věděli, že mi tohle není jedno a není mi jedno, kde dary mizí,“ dodala, proč se nakonec nebála promluvit pro Blesk Zprávy.

Jitku podpořilo několik desítek dárců | Facebook

Podle Dymákové je ale tento případ alespoň ukázkou toho, co se může stát, pokud dárci nejsou obezřetní. „Na jednu stranu jsem šťastná, že koronakrize obnažila obrovskou chuť Čechů pomáhat. Ale rozhodně bych apelovala na všechny dárce, aby neotevírali peněženky s každým smutným příběhem. Posílají pak podporu na nesprávné místo,“ konstatovala.

„Všechno vrátím, budu dobrá máma,“ kaje se Jitka

A jak to tedy je s Jitky příběhem ve skutečnosti? Dárkyně Silvie si vše, ačkoliv není zaměstnankyní KSM, zjistila. „Co se týče dcer, tak ty skutečně existují. Ale nejsou malé. Roky narození 2004 a 2007. Za tři měsíce jim bude 17 a 14 let. Obě jsou na základní škole. (Ano, opravdu obě.) Fotku pořídila **** před pár dny, trochu pod nátlakem, ale úspěšně,“ popisuje.

„Ani u jedné z dcer nebyla potvrzena CF. Léčba na onkologii znamená, že jedna z dcer v roce 2014 měla hemangion - nezhoubný nádor krevních cév a ten jí byl odstraněn,“ dodává s tím, že Jitka dokázala vykouzlit problém i z marginálního nachlazení.

Silvie se s Jitkou kvůli případu osobně setkala, a dokonce ji i přemluvila na cestu do policejní služebny v Kolíně. „Od několika dárkyň mám zprávy, že začíná vracet materiální věci. Vrátila notebooky, vrátila hračky pro děti a nějaké peníze,“ dodává Silvie.

Jitka údajně uvedla v prohlášení pro policii, že svůj život změní. A podobně promluvila i pro Blesk Zprávy. „ Dělám vše pro to, abych to napravila,“ uvedla. „Postupně píšu každé mamince a píšu si deník, kam zapisuji, které maminky jsem kontaktovala,“ dodává s tím, že chce být dobrou mámou.

Osm let v base kvůli nouzovému stavu?

Sypání popele na hlavu ale nemusí být nyní podvodnici co platné. Její jednání může být označeno za podvod. „Podvod zákoník definuje následovně: Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu,“ vysvětluje Blesk Zprávám Zuzana Pokorná z advokátní kanceláře Fialová.

„Je samozřejmě nezbytné ctít presumpci neviny, to je základní pravidlo trestního řízení, tedy jediný, kdo může popsané jednání označit za podvod, je až soud. Ale dle Vašeho popisu se lze domnívat, že jednání paní K. vykazuje znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu, respektive by bylo na místě podat trestní oznámení pro podvod a předat policii veškeré důkazy, aby mohla zahájit vyšetřování,“ pokračuje Pokorná.

Expertka nastínila i možný trest. Trestní sazba se odvíjí od výše škody, kdyby došlo na částku čtvrt milionu, mohla by jít Jitka do vězení na až 8 let. „Jelikož byl podvod páchán částečně i za účinnosti nouzového stavu, a to jak na jaře, tak nyní, může soud přihlédnout i k této skutečnosti, pak se trestní sazba dokonce ještě zvyšuje,“ doplňuje k tomu Pokorná. Při běžném stavu by pak Jitce hrozilo odnětí svobody v rozmezí 1-5 let.