Opilý vylezl na střechu dodávky kvůli fotce a to neměl dělat! Mladíka měl za to přetáhnout železnou tyčí servisák Michal V. (38) a teď je před soudem. Tvrdí, že mladík lže.

Rozjařená partička šesti lidí se loni v létě vracela z hospody v Ostravě-Porubě. Když míjeli autoservis, nenapadlo dva mladíky nic lepšího, než vylézt na dodávku a udělat si nějaká ta „selfíčka“.

Vtom z přilehlého domu vyběhl majitel autoservisu Michal V. s železnou, asi 40 cm dlouhou tyčí v ruce, a svým psem. Jednoho z mladíků načapal stále sedícího na autě. Všiml si rozbitého čelního skla a promáčklé kapoty a měl se na Dominika Č. vrhnout.

Žárlil na přítelkyni, "proplesknul" soka: Napadený po ráně od bývalého boxera umřel

Už mě nebij!

„Začal mě bít tou tyčí, stočil jsem se do klubíčka a kryl, jak se dalo. Pak volal policii a řekl, že na ně mám počkat. Já řekl, že klidně počkám, jen ať mě přestane bít,“ líčil u soudu Dominik Č.

Podle obžaloby Michal V. „bránil“ klientovo auto tak horlivě, že Dominikovi Č. zpřelámal loketní kost, což si vyžádalo dvě operace a dlouhou rehabilitaci. Přesto se tehdy mladík dle svých slov dokázal z mlácení vymanit a s ostatními členy party utíkal pryč. Michal V. běžel za nimi.

Někteří měli přeskočit plot blízké nemocnice a zmizet, dva z party přestali utíkat a s Michalem V. počkali na příjezd policie.

Kd je pravdu?

Podle majitele autoservisu je to prý nesmysl. „Bil jsem ho do nohou, nijak silně. Chtěl utéct. Já chtěl, aby na autě zůstal do příjezdu policie,“ řekl. Přímo v soudní síni označil výpověď mladíka za lež.

„Byl mezi těmi, co přeskakovali plot. Jak by to dokázal se zlomenou rukou? Proč druhý den řekl ve špitále, že si úraz přivodil na kole?,“ ptal se obžalovaný muž.

Svědčili také někteří členové Dominikovy party, dva bezelstně potvrdili, že Dominik byl mezi těmi, kteří plot přeskočili. Ostravský okresní soud tak zdánlivě jednoduchý případ bude muset rozplétat. Michalu V. hrozí tři roky vězení.