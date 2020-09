Pavel na rodinné dovolené na Pustevnách na začátku července sjížděl na velké koloběžce silnici. To, co se stalo vzápětí, nebyla jeho vina, přesto souvisí se zvyšujícím se počtem nehod na koloběžkách.

„Předjela mne paní a pak najednou přelétla přes řídítka a zablokovala mi cestu. Abych jí nezabil, vážím 130 kg a ona sotva 60 kg i s postelí, tak jsem před jejím kutálejícím tělem vystoupil za jízdy z koloběžky,“ popsal Pavel moment dramatického pádu. Sám přiznal, že stejně jako jiní turisté, jezdí na koloběžce pouze příležitostně.

Další dění má Pavel zastřené. „Seděl jsem na zemi a viděl jsem, že mám levou ruku do pravého úhlu. Jediné, co jsem vnímal zcela jasně, bylo odmítnutí od paní, co můj pád zavinila, zavolat pomoc ze svého mobilu, což mne doslova šokovalo,“ říká muž smutně.

Zlomeniny obou rukou a pánve

Pavla odvezla Horská služba a celá diagnóza zněla: Komplikovaná zlomenina levého předloktí a zápěstí, zlomenina pravého zápěstí a zlomenina levé pánve.

„Pánev mi léčili nehybností na lůžku. Obě zápěstí reponovali a dali do sádry. Po týdnu následovalo převezení do Ústecké kliniky, kde mne okamžitě operovali obě ruce. Pravou mi zpevnili vnitřní dlažkou a levou zafixovali vnější drátovou konstrukcí,“ přibližuje Pavel maraton v nemocnici, který trval 23 dní.

Pavel si z nehody na koloběžce odnesl zlomeniny obou rukou | Archiv Pavla

Doživotní následky?

Nyní Pavla čeká 20 rehabilitací a netuší, zda nebude mít nějaké doživotní následky. „Momentálně toho moc nenachodím, levá ruka mi stále tuhne, natéká a bolí a pravá maličko natéká a bolí. Hybnost je omezená. Na pravé ruce míň na levé ruce hodně. Pánev lehce bolívá, když se jdu projít a zatěžuju jí,“ řekl Blesk Zprávám Pavel.

Pokud by se uzdravil, neměl by podle svých slov problém se na koloběžce znovu projet. „Koloběžka za můj pád nemohla, cítil jsem se bezpečně a moc jsem si to užíval. Zavinila to paní svou zběsilou jízdou, když nezvládla v rychlosti řídítka a spletla si levou brzdu s pravou,“ dodává k tomu Pavel.

Horská služba: Lidé přeceňují své síly

Před jízdou na koloběžkách varuje i Horská služba. „Každým rokem zaznamenáváme zvýšení počtu nehod na koloběžkách. Nejčastějšími úrazy jsou zhmožděniny, úrazy kloubů, zlomeniny, a pak těžké úrazy,“ řekl Blesk Zprávám mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman.

Obvyklými příčinami nehod jsou podle něj zbytečné riskování, rychlá jízda při sjezdu, nerespektování vlastních sil a schopností, a také nepozornost.

Tři úrazy během jednoho teambuildingu

Na koloběžku zanevřel Martin (30). On a jeho dvě další kolegyně se zranili během pracovního teambuildingu ve Špindlerově Mlýně, při sjezdu ze Slezského sedla.

„Koloběžky nám přivezla firma, která teambuildingy organizuje. Obecně mi přišly v dost bídném technickém stavu. Hlavně brzdy, kdy jsem i při plném stisknutí zpomaloval spíš symbolicky. Každopádně při jízdě jsem se potýkal se silným větrem a nerovným asfaltem, kdy rozhodně není dobré jet tak rychle. Posledním hřebíčkem bylo auto, které mě rychle předjelo na rovném úseku,“ popisuje chvíle před pádem Martin.

„Spadl jsem na asfalt na koleno a loket. Obojí hodně odřené a vlasová fraktura na noze. Na koleni na jednom místě došlo k porušení nervových zakončení a úplně se neobnovilo ani dodnes po roce. Při chůzi po schodech mi také velmi křupalo v koleni a lepší se to opět až teď,“ dodává Martin s tím, že jedna jeho kolegyně zaplatila za jízdu zlomeninou žebra a druhá zlomeninou malíčku.

Koloběžky jsou čím dál nebezpečnější

Horská služba měla v roce 2019 celkem 10 084 výjezdů. Nejvíce (3302) jich bylo v Krkonoších. Horská služba sčítá výjezdy za zimní a letní sezónu, v úrazech stále dominují sjezdové lyže (4266 zásahů) Následuje snowboarding (1364) a nespecifikované výjezdy (1363)

V letní sezóně je nejvíce zásahů u pěší turistiky (1220), následuje cyklistika (798) a na třetím místě byly v roce 2019 výjezdy k nehodám na koloběžkách (190).

Odborníci netuší, jak se statistikami zahýbá letošní sezóna, nicméně pro ty, kteří si chtějí na horách zajezdit na koloběžkách, doporučují desatero, které je sice určeno pro cyklisty, ale pro sváteční jezdce na koloběžkách platí stejně.