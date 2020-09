Podobné fotografie se poslední roky objevují už s jistou pravidelností. V regionu, kde je nedostatek zubařů, se objeví jeden nový, ochotný přijímat nové pacienty a lidé ho vezmou útokem. Před jeho ordinací se vytvoří dlouhé fronty, registrace dosáhne pomalu hodnoty zlata.

Jiné to nebylo ani v pondělí v Ostravě. Lidé byli ochotní na ulici i nocovat, jen aby získali dobré místo ve frontě a k novému zubaři se jim podařilo přihlásit. K tomuto chování je donutila zoufalá situace – stomatologů je v kraji extrémní nedostatek, lidé, s kterými mluvil Blesk, popisovali, že vlastního zubaře nemají dva až pět let. Prostě nebyl nikdo, ke komu by mohli chodit. Nebo minimálně nikdo, kdo by je ošetřil na zdravotní pojišťovnu.

Jak sehnat zubaře? Možností je několik

Česká stomatologická komora (ČSK) pravidelně na svých stránkách zveřejňuje seznam zubařů, kteří jsou ochotní nové pacienty přijímat. Když si necháte všechny vygenerovat, na první pohled to nevypadá, že by Česko mělo problém – zubařů se ukážou stovky. Problém ale je, že zhruba 80 procent z nich se nachází pouze ve čtyřech regionech – Praze, Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji a Plzeňském kraji. Z těchto 80 procent navíc zhruba 60 procent spadá na Prahu. Neuvěřitelné! Lidé v Ostravě stáli hodiny ve frontě na zubaře! Dokonce tu nocovali

Oproti tomu Vysočina, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Karlovarský kraj nebo Jihočeský kraj mají smůlu, o nějakém výběru zubařů si mohou nechat jen zdát. Obvykle mají volné dva tři. A pak je tu již zmíněný Moravskoslezský kraj, který jako jediný nemá v databázi ČSK ani jednoho volného stomatologa.

Opět se tak potvrzuje, že dostupnost zubní péče je regionální problém, který ani tak nesouvisí s životní úrovní v kraji. Zaplnění jsou i zubaři například ve středních Čechách, ale odtud alespoň lze relativně jednoduše dojíždět do Prahy, kde je odborníků dostatek. Ve výsledku tedy Česko zubaře má – je jich hodně – jen se koncentrují v určitých místech.

Video V Ostravě stáli lidé hodiny v dlouhé frontě na registraci k novému zubaři. - Michal Charbulák

Ze zákona existuje povinnost, aby každá pojištěná osoba měla stomatologickou péči dostupnou do 35 minut. Zdravotní pojišťovny proto nabízí službu, že pokud zubaře nemůžete sehnat, s hledáním pomohou. Například u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) stačí kontaktovat s tímto dotazem některé z klientských pracovišť. U Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) zase stačí se spojit s asistenční službou. Nebo můžete svou pojišťovnu informovat o problému s hledáním zubaře přes webový formulář dostupný na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Ale nejdříve se podívejte, jestli přeci jen volný stomatolog ve vašem kraji není. Aktuální seznam všech, kteří berou nové pacienty, najdete na následujících listech. Údaje pochází od České stomatologické komory.