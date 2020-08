Lukrativní patrová restaurace o celkové ploše 889 m2 se může pochlubit výhledem na katedrálu sv. Víta a turisté ji jen tak neminou. Stojí hned u vchodu do nejnavštěvovanější české památky. Správa Pražského hradu (SPH) sjednala s firmou Top Hotels Group pronájem až do konce října 2023. Za to vyinkasuje ze začátku 10 tisíc korun, později 30, respektive 80 tisíc měsíčně. Dalších 20 tisíc měsíčně firma hradí za pronájem vybavení podniku.

Suma sumárum to za celou dobu dělá 2,7 milionu. Jenže jak Blesk zjistil z registru smluv, předchozí majitel podobnou sumu platil na nájmu každoročně! Hrad tedy oproti předchozí smlouvě přijde za první rok o 1 760 000 korun.

Velké manévry na Pražském hradě: 200 lidí museli evakuovat! Anonym nahlásil v areálu bombu

Jen pro úplnost, za novým provozovatelem jdou i zálohy na vodné, stočné, elektřinu, teplo a plyn, které dělají měsíčně 65 tisíc...

Výběrko jen týden

Posledního nájemce před firmou Top Hotels měla restaurace na sklonku září loňského roku. Hrad sice vyhlásil soutěž, do té se ale nikdo podle mluvčího SPH Jana Pastora nepřihlásil. Další kolo ale proběhlo až po koronakrizi. „Dne 17. června bylo na webových stránkách Hradu zveřejněno oznámení o záměru pronájmu restaurace Lví dvůr. Zájemci se mohli hlásit od tohoto data do 24. 6. 2020. V této lhůtě byla přijata pouze žádost Top Hotels Group,“ uvedl pro Blesk Pastor.

Obchody za 4 „míče“

Společnost Top Hotels Group nejenže Zemanovi pronajímala prostory, kde sídlil jeho štáb během obou volebních klání, ale poměrně často obchoduje i s Hradem. Za cateringové služby a výpůjčku zaměstnanců utratila SPH u firmy skoro 4 miliony korun. Šéf firmy Vladimír Dohnal (80) má dokonce vazby na samotného prezidenta, když s ním byl v roce 2014 v Číně. V říši středu byl s hlavou státu také současný generální ředitel Top Hotelu Radek Dohnal, jehož jméno figuruje i na smlouvě o provozování Lvího dvora.

Zemanova plavba na člunu a výlet k prameni: Otazníky kolem letní dovolené prezidenta

Dělali trhy i hospodu

Předchozí provozovatel Lvího dvora firma Astacus měl na Hradě také svůj byznys. A sice pořádání vánočních i velikonočních trhů v sídle prezidenta. Ceny nájmů plochy na Hradě vyjdou společnost každoročně na statisíce. Navíc zaměstnanci firmy byli napojeni na Stranu práv občanů (dříve Zemanovci), kdy jí na darech už dříve poslali stovky tisíc korun. Astacus nakonec provozování restaurace pustil, jelikož si prý na sebe nedokázala vydělat. Trhy bude organizovat podle dostupných smluv do konce Zemanova funkčního období.

Půjčili prezidentovi kuchaře

Prezident Zeman si potrpí na českou kuchyni a na sladké. Jenže po odchodu kuchaře museli na Hradě narychlo hledat náhradu. Až nakonec padla volba na mistra vařečky právě z pražského Top Hotelu. A tak místo na Chodově začal nový kuchař vařit jak na Pražském hradě, tak i v Lánech. Podle smlouvy za šichtu pro hlavu státu bral 55 tisíc korun měsíčně.

Okénko z historie

✔ Lví dvůr se nachází na severním okraji areálu Pražského hradu na hlavní turistické trase vedoucí ulicí U Prašného mostu na druhé nádvoří Pražského hradu.

✔ Objekt postavil už v letech 1581 – 1583 Ulrico Avortalis na místě dřevěného dvora založeného císařem Ferdinandem I. Habsburským.

✔ Lví dvůr se místu říká proto, že se tam vždy chovala exotická zvěř, král, zejména pak Rudolf II., si tam hýčkal lva Mohameda, jenž měl podle horoskopu sestaveného hvězdářem Tycho de Brahem při svém zrození stejnou konstelaci hvězd jako císař sám. Však také císař zemřel jen pár dní po skonu svého oblíbeného lva.

✔ První krčmu zde zřídil už v 18. století zahradník Adam Ultz. Na klasickou restauraci se zahrádkou byl v jádru renesanční objekt adaptován až v letech 1967 – 1972.

✔ Celkovou rekonstrukcí dle návrhu architekta Josefa Pleskota prošel restaurační komplex na jaře 1996, poslední úpravy pak byly provedeny v roce 2017.

Nájem za „desítku“ v centru Prahy? Směšné

Jestli je snížený nájem v prvním roce přiměřený vzhledem k lukrativnímu místu, na to se Blesk ptal v restauracích v centru Prahy. V žádné ale raději kvůli svému soukromí nechtěli zveřejnit své jméno. Podle restauratérů, kteří jsou v nájmu, si pražští majitelé často dávají podmínku, že smlouva musí být alespoň na 10 let. Samotný nájem se pak pohybuje prý kolem 50 tisíc měsíčně, někde jde až do statisíců.