Sklizeň základních obilovin bude letos o 0,4 procenta vyšší než loni, stoupne na 7,045 milionu tun. Vyplývá to z druhého odhadu, který ve čtvrtek podle stavu k 15. červenci zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Úroda řepky by měla naopak meziročně klesnout o procento na 1,145 milionu tun. Prvotní odhad před měsícem byl pesimističtější, předpokládal pokles sklizně obilí o 3,3 procenta a u řepky o 1,9 procenta. Odhadovaná sklizeň máku 29 tisíc tun je proti loňskému roku vyšší o 23,5 procenta a je nejvyšší za posledních deset let.