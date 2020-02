Zatímco Blahušek řeší sucho na denní bázi, Jiří Kunc z Farmy rodiny Kuncovy podobný problém nemá. Hospodaří v Českomoravské vrchovině v obci Sklené, která je jednou z míst, kde v Česku ještě stále pravidelně a vydatně prší. „Je pravda, že si nemůžeme stěžovat na nedostatek vody. Pravidelně měřím srážky a jen za rok 2019 máme 890 milimetrů, což je hodně,“ říká sedlák.

S moravským kolegou ho ale pojí jedno – zájem o to starat se o půdu poctivě a s rozumem. Momentálně obhospodařuje pozemky o velikosti 135 hektarů, mezi kterými se nachází louky, orné půdy, i pastviny. Pravidelně na potřebná místa dává hnůj a nechybí chov dobytka, který rovněž ke kondici půdy přispívá.

Jiří Kunc ve svém hospodářství zakládá spoustu mokřadů. | Asociace soukromého zemědělství ČR

„To, co mi představujeme, není nic jiného, než dělali naši dědové a naši předci. My jenom děláme, to co oni. Na druhou stranu, kdo jiný by to měl dělat, než sedláci. Budou to dělat ti argobaroni, kteří to tady ovládají?“ rýpl si Kunc do velkých podnikatelů v zemědělství, kteří často k přírodě nemají tak intenzivní vztah. „Já mam takový pocit, že až vyčerpají půdu, kterou mají pronajatou, a neponese jim to, co potřebují, tak to vrátí těm vlastníkům a řeknou jim sorry jako,“ dodal.

Do mokřadů na pozorování

Komentářů směrem k současné péči o přírodu v Česku má více. Třeba k již zmíněné problematice sucha. „Já nedovedu pochopit v této době, když mluvíme o zadržování vody v krajině, tak jedním z faktorů je organika v půdě. Největší sucho trápí oblasti, kde byl v 90. letech zabíjen veškerý skot. Ty dopady poznáváme až teď. Jedná se o jižní Moravu, Polabí,“ popisoval Kunc.

A pokračoval: „Přitom z těch oblastí je organika pořád odvážena do spaloven prostřednictvím sena a slámy. Na druhou stranu jsme na Vysočině, vidím v okrajových částech kraje jak řádí kůrovec, to jsou tisíce kubíků dřeva denně nevyužitých, hnije to tam a nikdo to nechce. Nešlo by využít hmotu z těch lesů do spaloven a tu organiku na těch polích prostě nechat? Tohle mi hlava nebere.“

Zadržovat vodu se tak alespoň snaží svou vlastní silou. K jeho hospodářství patří mokřad a plánuje další projekty. „V současné době pokračujeme a bylo nám vydáno stavební povolení na malou vodní nádrž a k tomu ještě na mokřady, u kterých jsme zapojili i pozemky obce,“ odhalil sedlák. Že to smysl, ukazuje fakt, že k jeho mokřadu se již nastěhovalo několik živočišných i rostlinných druhů, které dříve zmizely – mimo jiné lekníny nebo různé druhy žab. Život je zde tak pestrý, že lokalitu využívají místní školy pro pozorování živočichů.