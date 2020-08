Americký ministr zahraničí Mike Pompeo se ve středu 12. srpna setká na Pražském hradě s českým prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO). Uvedl to hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Pompeo odjede odjede na cestu do Česka, Slovinska, Rakouska a Polska v pondělí. Blesk Zprávám potvrdila návštěvu Pompea v ČR vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO), která v době jeho dovolené zastupuje v čele vlády premiéra Andreje Babiše. Šéf americké diplomacie navštíví také Plzeň a Senát. V ulicích mají být desítky policistů. Opatření nemají být nijak masivní.

„Mohu potvrdit, že ministr zahraničí Spojených států amerických opravdu přiletí na návštěvu České republiky,“ reagovala pro Blesk Zprávy ve středu pozdě večer vicepremiérka Alena Schillerová.

„Mike Pompeo by měl přiletět do Prahy v úterý 11. 8.,“ potvrdil datum návštěvy šéfa americké diplomacie Blesk Zprávám také Pompeův český protějšek, český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). „Ve středu by se pak měl potkat s panem premiérem Babišem,“ doplnila Schillerová.

„Prezident republiky Miloš Zeman přijme ve středu dne 12. srpna 2020 v 15:10 hodin na Pražském hradě ministra zahraničních věcí USA Mikea Pompea. Setkání se zúčastní předseda vlády České republiky Andrej Babiš,“ zmínil následně Ovčáček.

Na své cestě by měl Pompeo jednat mimo jiné i o ohlášených přesunech části amerických jednotek z Německa. Konkrétní program zatím není znám. Premiér je zatím i s rodinou na dovolené v Řecku. S návštěvou Pompea podle Schillerové ale počítá.

Pompeův tým přiletí už ve čtvrtek

Pompeův tým už podle vicepremiérky navíc přiletí do České republiky během čtvrtka. „V pátek na Úřadu vlády budou zástupci obou týmů - českého a amerického - připravovat detailní program,“ přiblížila první podrobnosti Schillerová.

Vicepremiérka Alena Schillerová Blesk Zprávám potvrdila, že americký ministr zahraničí Mike Pompeo přiletí do Prahy 11. srpna.

Cesta šéfa americké diplomacie do České republiky je prý dlouho plánovaná. „Měla se už odehrát na jaře u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války. Kvůli pandemii koronaviru byla ale odložena,“ dodala pro Blesk Zprávy ve středu večer Schillerová.

Hrad, Senát i Plzeň

Symbolem konce druhé světové války je západočeská metropole. Právě do Plzně by měl Pompeo během své návštěvy Česka vyrazit.

„Návštěva Plzně je v programu plánovaná na úterý 11. srpna v poledne,“ řekl Blesk Zprávám dobře informovaný zdroj z české diplomacie.

„Americká strana program stále tají, zveřejnit ho chtějí až v příštích dnech,“ uvedl Blesk Zprávám ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček (ČSSD). Nakonec ale setkání potvrdil.

„Mohu potvrdit, že pan Pompeo zavítá 12. srpna také do Senátu,“ reagoval pro Blesk Zprávy šéf horní komory parlamentu Miloš Vystrčil (ODS).

Podle Vystčila by mohl Pompeo vystoupit také před všemi českými senátory, kteří mají mít ten na programu plenární zasedání.

„Vše se teprve upřesňuje. Předpokládám, že by měl v jednacím sále Senátu vystoupit a potakat bychom se měli také separátně,“ dodal Vystrčil pro Blesk Zprávy s tím, že program i případné body k jednání se stále dojednávají.

„Témata jednání budou obchodní, politická a bezpečnostní,“ přiblížila některé body programu celé schůzky Schillerová. Další detaily programu budou podle vicepremiérky a šéfky státní kasy oznámené v nejbližších dnech. „Cesta pana ministra do ČR je potvrzením dobrých vztahů mezi ČR a USA,“ dodala.

Podle témat jednání, které český a americký tým připraví pro návštěvu, se pracovních jednání s Pompeem zúčastní i další čeští ministři.

„Pan premiér má dovolenou jen týden, návštěvu pana ministra určitě stihne,“ dodala v závěru rozhovoru pro Blesk Zprávy Schillerová.

Desítky policistů v ulicích

Na návštěvu šéfa americké diplomacie se chystá také policie. V ulicích by měly být desítky jejích žen a mužů.

„Jelikož je bezpečnostní opatření stále ve fázi příprav, tak není možné jej detailně komentovat,“ řekl Blesk Zprávám vedoucí oddělení tisku Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

V ulicích se má poznat návštěva amerického ministra zahraničí jen v případě průjezdu kolony.

Společné fotografování ruského prezidenta Dmitrije Medveděva, amerického prezidenta Baracka Obamy a českého prezidenta Václava Klause na Pražském hradě.

„Každopádně nebude se jednat o žádné velké opatření, které známe například z návštěv pana prezidenta Putina či pana Obamy. Rozsahem nebude vybočovat ze standardu a nasazeny budou desítky policistů. Dílčí uzavírky komunikací v době průjezdů návštěvy jsou standardem a lze je očekávat i během této návštěvy, nicméně jedná se skutečně jen o krátkodobá omezení (například křižovatek) v době průjezdu kolony,“ dodal Moravčík.

Petříček jednal s Pompeem loni

Loni v únoru jednal s Pompeem v USA český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Oba spolu mluvili o kybernetické bezpečnosti a vzájemné koordinaci v zahraničních misích. Petříček také odmítl cla na evropské automobily, jejichž zavedením hrozil americký prezident Donald Trump.

„Na schůzce jsme s ministrem Pompeem hovořili o výborné úrovni česko-amerických vztahů. Obě naše země čelí řadě zahraničně-politických a bezpečnostních výzev, kterým je třeba čelit společně na bilaterální úrovni i v rámci NATO. Naším cílem je navýšit výdaje obranného průmyslu společně s ostatními zeměmi v rámci NATO na úroveň 2% HDP,“ uvedl po jednání Petříček.