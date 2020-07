Podle zdravotního úřadu byl ve státě Florida potvrzen případ nákazy Naegleria fowleri, které se přezdívá požírač mozku. Další název, se kterým se lze nejčastěji setkat, je améba.

Lékaři zdůrazňují, že se nejedná o bakterii, ale prvoka, což je miniaturní živočich. Nemoc, kterou může způsobit člověku, se jmenuje amébová meningitida.

„Lidově se amébě skutečně říká požírač mozku, ale nepožírá mozkovou tkáň, způsobuje její fatální poškození,“ uvedl epidemiolog MUDr. Rastislav Maďar.

Amébě se daří ve sladké a teplé vodě, přežije i teplotu nad 40 stupňů. Nakažení prvoka většinou vdechnou přes nos. Odtud se přesouvá do mozku a napadá nervovou tkáň. První příznaky se objevují jeden až sedm dní od vstupu parazita do těla člověka. Mezi ně patří např. bolení hlavy, horečka, zvracení a tuhnutí krku. Bohužel nákaza postupuje rychle, pacient začíná mít později halucinace a během několika dní umírá.

Nákaza z vodovodu i z jezera

Podle portálu BBC zdravotníci z Floridy uvedli, že nakažená osoba pochází z Hillsborough County. Kde se člověk nakazil a v jakém je stavu, pracovníci zdravotnických úřadů nesdělili, nicméně vyzvali místní, aby se vyvarovali kontaktu vody z vodovodu či dalších zdrojů s nosními dutinami.

Mezi další zdroje mohou patřit otevřené vodní plochy, jako jsou jezera, řeky, rybníky. Zároveň zdravotníci apelovali na občany, aby v případě, že pocítí příznaky, aby okamžitě vyhledali lékařkou pomoc.

Pitím vody se nemůžete nakazit a nemoc není nakažlivá. Léčba sice existuje, ale má malou úspěšnost.

Nákaza amébou se obvykle vyskytuje v jižních státech USA a je velmi vzácná. Na Floridě bylo od roku 1962 hlášeno 37 případů. 30 lidí se nakazilo při koupání v jezerech, tři při vyplachování nosu vodou z vodovodu a jedna osoba se nakazila vodou, kterou použila na domácí vodní skluzavku.

Podle amerického Centra pro kontrolu nemocí a prevenci bylo tímto smrtícím prvokem v letech 1962 až 2015 napadeno 138 Američanů. Jen tři z nich přežili.

Améba se může vyskytnout i u nás. Za dosud největší epidemii, kterou améba způsobila, je považována ta ze 60. let minulého století, která se odehrála v průběhu čtyř let v tehdejším Československu. Tehdy si vyžádala 16 obětí ve věku od 8 do 25 let. Událost tehdy přilákala pozornost celého světa a v podstatě vědcům pomohla ve výzkumu améb.

V letech 1962 až 1965 zemřelo na Ústecku 16 lidí, příčina byla stejná: zánět mozku a mozkových blan. Na případ, se kterým si zpočátku nevěděl nikdo rady, vzpomínal epidemiolog Karel Novák pro časopis Vesmír. Jediné, co oběti spojovalo, byla návštěva v plaveckém bazénu v Ústí nad Labem.

„Bakteriologové ani hygienici při pitvách ani v bazénech nenašli žádné podezřelé mikroby. Vodaři kontrolovali a zlepšovali vodní zásobování všech lázní, zatímco my jsme (marně) hledali lehčí případy nemoci,“ uvedl pro časopis Novák.

Bazén, respektive Vrbenského lázně, kde se koupali pozdější nebožtíci, se po údržbě a vyšetřování znovu otevřel, nicméně v roce 1964 během deseti dnů zemřelo pět mladých lidí. Když o rok později zemřeli další lidé, byly lázně definitivně uzavřeny. Od té doby chátrají.

Záhadu objasnil mladý parazitolog

Epidemiolog tehdy žádal, aby se případ dále vyšetřoval, ale byl odmítnut. Případ zůstal otevřen zprávou o jiné bakterii. O nákaze se pak ke konci roku 1967 dozvědě mladý parazitolog z Vojenského ústavu hygieny, epidemiologie a mikrobiologie v Praze, Lubor Červa. Ten měl podezření, že oběti byli infikovány amébami, proto se obrátil přímo na Karla Nováka. Následně proběhly pitvy zemřelých a vyšetření objevilo v mozkové tkáni u všech zemřelých améby.

Po událostech v srpnu 1968 odešel Novák do Švédska. Podle jeho slov je vzpomínka na jeho epidemiologickou práci během 60. let tou nejsilnější.

„V každém případě však byla ústecká epidemie impulzem k celosvětovému intenzivnímu výzkumu této nové skupiny potenciálních patogenů. Ukázala totiž, že i moderní sportovní nebo rekreační zařízení se mohou při hygienických závadách v provozu stát vážnou zdravotní nebo životní hrozbou, podobně jako dnes i nové bydlení s bazény a koupelnami a voda v tělesné kultuře. A také to, že se při dnešním vývoji medicíny musí myslet i na méně obvyklá a nová nebezpečí,“ uzavřel Novák pro Vesmír. S příchodem koronaviru působí jeho slova až mrazivě.