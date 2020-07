V Jihomoravském kraji letos hrozí v několika oblastech přemnožení komárů. Týká se to soutoku Moravy a Dyje v polesí obce Lanžhot, polesí Tvrdonic, Kančí obory mezi Lednicí a Břeclaví a také oblasti u Hodonína. ČTK to řekl Oldřich Šebesta z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Důvodem je červnový déšť.

Podle Šebesty bylo letos suché jaro. „Komáři nebyli. Potom ale poměrně hodně pršelo. Voda se sice na většině míst vsákla, protože byl les suchý, ale Morava a Dyje se dostaly do povodňových stupňů, takže na několika místech se zvednula hladina a lokálně hrozí velké množství komárů,“ uvedl Šebesta. Dodal, že problém není v celém kraji, ale jen lokální na několika místech.

Za kalamitní stav považuje situaci, kdy by se člověk postavil v lese a v minutě by ho bodlo 30 komárů. „Záleží ale na místě a čase. Pokud to bude uprostřed lesa, může to být až 100 komárů. Špatně se to ale měří a mění se to také podle počasí,“ řekl Šebesta.

Podle něj je východní a jižní Morava často postižena výskytem velkého množství komárů. „Poslední vysoký kalamitní výskyt byl v roce 2014, poslední roky to kvůli suchu nebylo tak vysoké. Dá se říct, že jsme se letos vrátili k normálu z těch let 2011 až 2014,“ uvedl Šebesta.

Pokud se lidé vydají do lesa v dotčených oblastech, doporučuje Šebesta použít repelent. „Lidé by neměli počítat s tím, že si tam někde sednou na půl hodiny do trávy na svačinu. V těchto místech se dá vydržet, ale není to na dlouhodobý pobyt,“ řekl Šebesta.