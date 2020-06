Štír

Do tohoto pracovního týdne vkročíte pravou nohou. Hned od pondělí vytáhnete z rukávu pár dobrých nápadů. To jen na začátek, abyste navnadili šéfa. Počítejte s tím, že se vám bude opravdu dařit. A to nejen v práci, ale také při seznamování.