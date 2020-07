Školky nebudou mít od září povinnost zajistit pro třídy s dvouletými dětmi chůvy, jak dosud předpokládala vyhláška ministerstva školství. Ministr Robert Plaga (ANO) dnes podepsal úpravu vyhlášky, podle které budou chůvy u dvouletých dětí nadále jen možností. Stát tak nebude muset chůvy platit. Školky na ně budou moct využít evropských dotací či peněz na nepedagogy ve školkách. Vzbudilo to však i rozpaky. Některé školky přijaly dvouleté děti s tím, že za chůvy stát bude platit.

Dosavadní ustanovení o zajištění chův ve vyhlášce vzniklo v souvislosti s novelou školského zákona, podle které měly školky od září 2020 garantovat místo nejen pro děti starší tří let, ale i pro dvouleté. Novelu prosadila v roce 2016 tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Za současné vlády se ale na návrh opoziční ODS povinné přijímání dvouletých v zákoně zrušilo. Školky se tak budou moct i nadále samy rozhodovat, zda je přijmou, nebo ne. Podle ministerstva proto nemá smysl, aby byly chůvy u dvouletých povinné.

Přijali dvouleté, čekali peníze od státu. Ty nepřijdou

Některé ředitelky školek tento týden upozornily, že do mateřinek přišla informace o návrhu až po květnových zápisech dětí. Školky přijaly i dvouleté děti a předpokládaly, že budou mít chůvy. O peníze z EU nepožádaly, protože počítaly s financováním ze státního rozpočtu, jak to předpokládala dosavadní vyhláška. Některé školky teď podle ředitelek neví, jak chůvy zaplatí.

Podle Lednové ale ministerstvo informovalo školky, že povinné zavedení chův v současné situaci nemá smysl. „Možná to trochu zaniklo v kovidové krizi, ale komunikováno to bylo,“ uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Podle mluvčí resortu, který vede Robert Plaga (ANO), mohou školky stále využívat na chůvy peníze z takzvaných šablon, což jsou zjednodušené žádosti o peníze z EU. „Teď vypisujeme třetí vlnu šablon, do kterých se stále mohou hlásit,“ řekla. Využít podle ní mohou také peníze, které jdou ze státního rozpočtu na nepedagogy ve školkách.

Úspora až 1,3 miliardy ročně?

V návaznosti na změnu financování škol dostaly letos školky na nepedagogy podle ministerstva meziročně v průměru o deset procent navíc. Podle náměstkyně ministerstva Zuzany Matuškové tyto peníze většinou použily pro zajištění ekonomických pracovníků, kteří ředitelkám mohou pomáhat s administrativou.

V příštím roce by ministerstvo chtělo navýšit financování nepedagogů ve školkách o dalších pět procent. Některé mateřinky by podle ministerstva mohly na chůvy využít také peněz na platy, které ušetřily letos v souvislosti s koronavirovou krizí. Zhruba 95 procent školek bylo na jaře zavřených.

V návrhu k novele úřad uvedl, že zrušení povinného zajištění chův by mohlo státu do budoucna ušetřit asi 1,3 miliardy Kč ročně. V třetí vlně takzvaných šablon s penězi z EU jsou do června 2021 k dispozici tři miliardy Kč. Peníze mohou jít nejen na chůvy, ale i na školní asistenty, psychology nebo speciální pedagogy či kariérové poradce.

V předchozích dvou vlnách šablon bylo kolem 9,5 miliardy Kč. Ve druhé vlně získalo peníze na chůvu 936 mateřských škol. V ČR je podle statistik ministerstva 5304 školek. Podle Českého statistického úřadu do nich chodí zhruba 45.000 dvouletých dětí, tedy asi 40 procent všech dvouletých v Česku.