Některé mateřské školy možná příští školní rok budou mít problém s financováním chův pro třídy s dvouletými dětmi. Počítaly s tím, že od září budou chůvy u dvouletých dětí ve školkách povinné, a budou se tedy platit ze státního rozpočtu. Podle aktuálního návrhu ministerstva školství by ale tato povinnost být neměla a financování by mělo pokračovat z evropských dotací. Některé školky si o peníze z EU na příští školní rok nestihly zažádat. Vyplynulo to ze středeční diskuse ředitelek mateřských škol s poslanci a zástupci ministerstva ve Sněmovně.

Zrušení plánového zavedení chův ve školkách pro třídy s dvouletými dětmi by mělo platit od 1. září. Návrh úpravy už projednala legislativní rada vlády. Podle ministerstva reaguje novela na dřívější úpravu školského zákona, podle které se školky v příštím školním roce budou moct i nadále samy rozhodovat, zda dvouleté děti přijmou, nebo ne. Podle Českého statistického úřadu chodí do školek zhruba 45 000, tedy asi 40 procent dvouletých.

Ředitelky mateřských škol v debatě upozornily, že do mateřinek přišla informace o návrhu až po květnových zápisech dětí. Některé školky přijaly i dvouleté děti a předpokládaly, že budou mít chůvy. O peníze z EU nepožádaly, protože počítaly s financováním ze státního rozpočtu, jak to dosud vyhláška přepokládala.

Ministerstvo radí: Peníze berte z Bruselu

Podle náměstkyně ministra školství Zuzany Matuškové sice ministerstvo školky o svém plánu změnit vyhlášku hromadně neinformovalo, při návštěvách v regionech ale v tomto smyslu odpovídalo na jejich dotazy a radilo jim, aby na chůvy žádaly o peníze z EU. Školky podle ní mohou o evropské dotace stále žádat, peníze na nový školní rok ale zřejmě už nestihnou dostat.

Mohlo by se zvýšit financování

Ministerstvo by podle Matuškové chtělo navýšit financování nepedagogů ve školkách v příštím roce o pět procent. Pokud by se to povedlo, mohly by mateřinky využít peníze navíc i na chůvy, uvedla. Vše ale podle ní záleží na tom, jak dopadne vyjednávání o rozpočtu na příští rok. Letos dostaly školky na nepedagogy meziročně v průměru o deset procent navíc. Tyto peníze ale většinou podle Matuškové použily pro zajištění ekonomických pracovníků, kteří ředitelkám mohou pomáhat s administrativou.

Pokud by se peníze pro nepedagogy navýšit nepodařilo, musely by financování chův řešit školky individuálně podle své situace, řekla Matušková. Některé by třeba mohly využít peněz na platy, které ušetřily letos v souvislosti s koronavirovou krizí. Většina školek byla v době nouzového stavu zavřená.

Podle ministerstva může zrušení povinného zajištění chův ušetřit státu do budoucna asi 1,3 miliardy korun ročně. Díky evropským penězům mělo podle jeho údajů k 15. červnu chůvu 931 mateřských škol. V ČR je podle statistik ministerstva 5 304 školek.