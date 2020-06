Zpomalují provoz, nedávají pozor a nestíhají rizikové situace - takové předsudky kolují ohledně řidičů v seniorském věku. Řada lidí má za to, že jsou nejčastějšími viníky nehod. Experti ale zdůrazňují, že spíše než o rizikovou skupinu se jedná o skupinu ohroženou. Během nehody může totiž zemřít každý pátý senior. Skupina složená z Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů, Rada seniorů i Česká kancelář pojišťoven lákají proto na kurz řízení pro seniory, kde se mohou procvičit, naučit se řídit na mokré silnici i poskytnout první pomoc. Jedním z účastníků byl i herec Pavel Nový, který pro Blesk Zprávy zmínil, že by na kurz měl dorazit každý. Podotkl, že přehnané sebevědomí se do branže nehodí.