Mynářová začínala na České televizi. Když ale pak na veřejnost unikly fotografie s Vratislavem Mynářem, který je pravou rukou prezidenta Miloše Zemana, musela z veřejnoprávní televize odejít. Etický kodex České televize totiž říká, že novináři nesmí být v blízkém vztahu s politiky. Mynář byl také v minulosti předsedou Zemovy strany SPO a je zodpovědný třeba za financování Zemanovy prezidentské kampaně.

Alex s Mynářem přišla Zemanovi ukázat synka. A děkovala za pomoc nemocnému Oliverkovi

Alex Mynářová pak nastoupila do televize Zemanova tehdejšího přítele Jaromíra Soukupa. Na Barrandově moderovala ještě během těhotenství, teď už jsou její hlavní starostí dva malí chlapci.

Alex chce pomáhat matkám se stejným problémem

Malému Vratislavovi je pět let, loni v létě svému muži Mynářovi Alex porodila druhého syna. Mezitím ji ale postihlo neštěstí, když potratila holčičku. Komplikovaný byl i její první porod. Syn byl několik dnů v inkubátoru, protože vážil jen přes dvě kila.

„Právě prvorozený syn a jeho předčasné narození byly impulzem k založení značky Alex by Gianni, jejímž posláním je pomáhat předčasně narozeným dětem a jejich rodinám,“ prozradila pro Blesk Zprávy Mynářová. Nejprve prodávala hlavně šaty a další dámské elegantní oblečení.

Teď se však chlubí i polo košilemi pro muže a malé chlapce. A k profesionálnímu fotografovi vzala i svého syna. „Ostatně byl mou inspirací i při vytváření dětských polo triček. Nebylo tedy co promýšlet,“ říká Alex. V minulosti už záběry svého předčasně narozeného syna použila do reklamy na svoji značku. V té hrála i přítelkyně hudebníka Felixe Slováčka Lucie Gelemová. Mynářová ukázala nedonošeného syna a chce pomáhat dalším. Je u toho i Gelemová

„Pro každou matku musí být zdrcující, když ví o možnosti, která by jejímu dítěti pomohla zmírnit následky předčasného narození, ale nemůže si ji dovolit. Dále je řada rodin, pro které je např. každodenní dojíždění za miminkem v inkubátoru velký zásah do rodinného rozpočtu,“ popsala už dříve, jak vnímá problémy chudších Mynářová.

Místo ČT a Barrandova teď točí pro Hrad

Když se nestará o syny, nebo nevymýšlí s módní návrhářkou nové oblečky, vrací se alespoň částečně k roli moderátorky. V minulosti Mynářová moderovala třeba prezidentský ples a další akce na Hradě.

Na jedné z hradních akcí - konkrétně při oslavě šesti let ve funkci, prezident Miloš Zeman přítomné zaskočil osobním proslovem k moderující Mynářové.

„Milá Alex, já vím, že to sem zdánlivě nepatří. Ale mám tě rád a protože nosíš pod srdcem děťátko, já věřím, že tentokrát to dobře dopadne. Tak ti přeju, aby rostlo do zdraví a do krásy a až přijde puberta, tak se z něj stal protivný spratek,“ pronesl Zeman ve svém projevu. Během toho Mynářovou pohladil po vlasech. Očividně zaskočená Mynářová si musela z očí otírat slzy.

Chůva u Mynářových i uklízí

Bývalá televizní moderátorka také teď natáčí videa pro youtubový kanál Kanceláře prezidenta republiky, kterou vede její manžel. Aby se vyhnula kritice, natáčí videa o hradním zákulisí zadarmo. Její aktivity jí však zřejmě zaberou velkou část volného času.

„Nejsem žádná super žena,“ komentuje jak zvládá všechny aktivity Mynářová. Na starost o domácnost navíc není sama. „Mám slečnu, která mi pomáhá s úklidem a péčí o Viktora,“ přiznává. S plánováním svého času Alex pomáhá i to, že starší syn je podstatnou část dne pryč z domu. „Starší Vráťa chodí do školky. I tak je nutný dobrý time management,“ dodává.

Začátkem loňského léta se Mynářovi stěhovali do vily v pražských Strašnicích. Tehdy byli terčem kritiky, protože vilu prezidentův kancléř údajně podle realitních expertů koupil značně pod cenou. Kritizováni byli i za to, že prvorepublikovou vilu zrekonstruovali necitlivě. Dodali jí moderní vzhled ale v kombinaci s ozdobnými detaily a ornamenty.

U lobbisty si to užili

Manželé Mynářovi nedávno zamířili také na oslavu stříbrné svatby mocného lobbisty Tomáše Hrdličky. A oslava to byla se vším všudy. Pronajatý byl hotel v Hluboké, nechyběl obrovský ohňostroj a zpíval Michal David.

Gratulovat manželům Hrdličkovým přijeli společně s Mynářem i další muži z blízkého okolí prezidenta Miloše Zemana. Jeho poradce Martin Nejedlý s partnerkou Zuzanou. Alex ale byla po akci středem pozornosti, zaujala totiž na fotografiích ukazujících vášnivé polibky, které uštědřila svému manželovi. „Moc jsme si to všichni užili,“ vrátila se Mynářová k sobotní akci a přidala mrkajícího smajlíka.

V životech Mynáře a Nejedlého hrají různí lobbisté velkou roli. Třeba právě k Miloši Zemanovi je kdysi dávno přivedl kontroverzní lobbista Miroslav Šlouf. Ten se mimo jiné scházel a údajně ochotně spolupracoval s někdejším šéfem podsvětí Františkem Mrázkem.

To ukázaly policejní odposlechy. Když je Miloši Zemanovi novináři MF Dnes pustili při jedné z prezidentských debat s jeho tehdejším protivníkem Karlem Schwazenbergem, Zeman překvapil. Řekl, že se Šloufem už nespolupracuje. Ten ale sám řekl, že mu s probíhající kampaní radil a později novinářům přiznal, že ho Zemanovo náhlé distancování se od něj překvapilo. Kontroverzní Šlouf byl dlouhé roky Zemanovou pravou rukou a přítelem, dělal i šéfa jeho poradců na úřadu vlády. Zeman pak Šloufovi nepřišel ani na pohřeb.